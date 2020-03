TEORIJE UROTE O NASTANKU KORONAVIRUSA ‘Vrijeme je da KP Kine kaže odakle je potekao’

Autor: Zlatko Govedić / 7Dnevno

“Oko 2020. godine teška bolest, poput upale pluća, proširila se diljem svijeta napadajući pluća i bronhije te odupirući se svim poznatim načinima liječenja… Nazivaju ga ‘Wuhan-400’ jer je razvijen u kineskim laboratorijima u blizini grada Wuhana. Bio je to četiristoti održivi soj mikroorganizama stvoren ljudskom rukom u tom istraživačkom centru… On pogađa samo ljude. Nijedno drugo biće ne može ga prenijeti. Poput sifilisa, Wuhan-400 ne može preživjeti izvan živog tijela dulje od minute, što znači da ne može trajno zaraziti predmete ili cijele lokacije kao što to mogu bedrenica i drugi virusni mikroorganizmi.”

Prethodne rečenice nisu agencijske vijesti, nego citati iz romana “Oči tame” (“The Eyes of Darkness”) koji je 1981. napisao poznati američki pisac Dean Koontz (74). Njegovi su romani najčešće napisani u žanru trilera prožetog elementima spekulativne fikcije, napose horora, misterija i znanstvene fantastike, a mnogi su se pojavili na čuvenom popisu bestselera New York Timesa. Kako je prodao više od 450 milijuna primjeraka svojih djela, bilo je samo pitanje vremena kada će nekome “Oči tame” zapeti za oko zbog jezivih poveznica s trenutačnom epidemijom soja koronavirusa Covid-19. Prva oboljela osoba, naime, dolazi upravo iz Wuhana, a registrirana je – znakovito – 1. prosinca 2019., na Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Prva žrtva bila je 61-godišnja Kineskinja koja je umrla u bolnici u Wuhanu. U manje od dva mjeseca zarazilo se oko 80.000 ljudi diljem svijeta, a umrlo ih je više od 2600.

Proročansko djelo

Institut za virologiju grada Wuhana koji se spominje u romanu doista postoji i nalazi se samo nekoliko kilometara izvan grada. To nije misterij jer je osnovan 25 godina prije nego što je roman napisan. No, unatoč gotovo proročanskom djelu, postoje bitne razlike. U Koontzovu romanu, Wuhan-400 razvijen je u prigradskome laboratoriju kao biološko oružje s ciljem istrebljenja ljudi te ima stopostotni učinak. Drugim riječima, tko god se zarazi, sigurno će umrijeti. No koronavirus ima stopu smrtnosti od samo tri posto, barem zasad. Nadalje, u romanu piše da je vrijeme inkubacije iznimno kratko. Prvi simptomi javljaju se za samo četiri sata, dok kod koronavirusa ono traje između dva dana i dva tjedna.

Ipak, poznavateljima Koontzovih djela pozornost je privukla činjenica da se u prvim izdanjima njegova romana virus nazivao “Gorki-400” te da su ga razvili ruski znanstvenici. Tek se u potonjim izdanjima njegov naziv promijenio u “Wuhan-400”, no zasad nije poznato kada točno. Ni sam Koontz nije se oglasio o tome, no pretpostavlja se da je do promjene došlo 90-ih. Kanadska medijska kuća CTVNews zatražila je intervju s autorom, no on im nije odgovorio na upit.

“Fikcija iz knjige ili filma pretočena u stvarnost zaista me ne fascinira. Takva ‘proročanstva’ možete naći u mnogim djelima. Ako se doista potrudite, ‘proročanstvo’ možete vidjeti u svemu. To me podsjeća na Teoriju beskonačnog majmuna”, izjavio je nedavno hongkonški pisac kriminalističkih romana Chan Ho-Kei (45) za američke medije, odbacujući teoriju urote po kojoj je Koontz još prije četiri desetljeća predvidio, tj. znao što će se dogoditi. Inače, ta teorija kaže da majmun koji nasumice udara u tipkovnicu može napisati nešto suvislo ako to čini dovoljno dugo, no vjerojatnost je za takav ishod zanemariva.

Ipak, nisu svi toliko “racionalni”. Brojni zapadni mediji i komentatori na društvenim mrežama i dalje zagovaraju vladine i međunarodne urote, smatrajući da je Covid-19 povezan s kineskim programom biološkog rata te da je riječ o oružju koje je procurilo iz laboratorija.

Panična reakcija

Sumnje je pobudila i brza reakcija kineskih vlasti. “Oni koji šire teorije urote o novom koronavirusu (Covid-19) čine to zbog loših namjera ili apsurdnog neznanja. Nadamo se da će međunarodna zajednica, radeći na borbi protiv virusa, nastaviti raditi zajedno i protiv teorija urote i drugih ‘političkih virusa’. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije više je puta rekao da nema nikakvih dokaza da je virus Covid-19 dizajniran u laboratoriju ili izazvan proizvodnjom biološkog oružja. Želim stoga naglasiti da su nam sada, kad smo suočeni s epidemijom, potrebni: znanost, razum i suradnja. Moramo tražiti trijumf znanosti nad neznanjem, opovrgnuti glasine istinom te zamijeniti predrasude suradnjom”, rekao je prošloga tjedna glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Geng Shuang (46) tijekom internetskog obraćanja medijima.

Neki zapadnjaci ocijenili su taj iskaz paničnom reakcijom kineskih vlasti kojima se pokus “oteo nadzoru” pa sada čine sve kako bi zataškali svoje tajne vojne programe. Epidemija koronavirusa nedvojbeno je paralizirala kinesko gospodarstvo, što vodstvo Komunističke partije čini još više “živčanim”.

Finski Centar za istraživanje energije i čistog zraka prošloga je tjedna objavio studiju u kojoj stoji kako je epidemija rezultirala padom potrošnje ugljena i nafte. Gospodarska aktivnost u Kini obično se povećava nakon kineske Nove godine koja je 2020. pala na 25. siječnja. No vlasti su u mnogim dijelovima zemlje bile prisiljene produljiti blagdane tjedan dana, nastojeći spriječiti širenje epidemije zadržavanjem stanovnika u kućama.

“Kina je najveći svjetski uvoznik i potrošač nafte, no njezina je proizvodnja u rafinerijama u središnjoj pokrajini Shandong pala na najnižu razinu od jeseni 2015.… U protekla dva tjedna dnevna proizvodnja čelika potonula je na petogodišnji minimum… Mjere za suzbijanje širenja koronavirusa rezultirale su smanjenjem proizvodnje od 15 do 40 posto u ključnim industrijskim sektorima… U međuvremenu je i emisija dušikova dioksida, nusproizvoda izgaranja fosilnih goriva u vozilima i elektranama, u Kini pala za 36 posto u tjednu nakon novogodišnjih praznika u usporedbi s istim razdobljem prošle godine”, stoji, između ostalog, u izvješću.

Objavio pa nestao

Teoretičarima urote možda najviše ide u prilog činjenica da je pekinški odvjetnik i aktivist Chen Qiushi (34) netragom nestao 6. veljače. U nemilost komunističkih vlasti pao je tijekom 2019., kada je na svom blogu na platformi Sina Weibo objavljivao snimke nasilnog gušenja prosvjeda u Hong Kongu. Trebalo je samo nekoliko dana da ga policija uhiti, a sud naredi brisanje njegova bloga koji je imao više od 740 tisuća pratilaca. No čim je izašao iz kratkotrajnog pritvora, Chen je nastavio objavljivati svoje vijesti o događajima u Hong Kongu na Youtubeu i Twitteru. Kada je čuo za epidemiju koronavirusa, otputovao je u Wuhan, gdje je razgovarao s mještanima i zaposlenicima u brojnim bolnicama. Ondje je utvrdio da su liječnici prezaposleni te da nema dovoljno medicinskih potrepština. Dana 30. siječnja na Youtubeu je objavio snimku velike gužve u jednoj bolnici na kojoj se vidi kako mnogi ljudi bespomoćno leže po hodnicima.

“Bojim se. Ispred mene je bolest. Iza mene je moć državnih vlasti. Ali dok sam živ, govorit ću o onome što sam vidio i čuo. Ne bojim se smrti. Zašto bih te se bojao, Komunistička partijo?”, izjavio je Chen.

Dok je izvještavao o epidemiji koronavirusa, Chen je imao 430 tisuća pratilaca na Youtubeu i 246 tisuća na Twitteru. Oni su optužili kinesku vladu za cenzuru. Jedan od njih citirao je hongkonškoga redatelja i glumca Stephena Chowa (57), rekavši: “Ubijte me i stvorit ćete deset tisuća drugih verzija mene”.

Kineske vlasti na koncu su Chenovoj obitelji potvrdile da ga drže na tajnoj lokaciji. Kao službeni razlog naveli su karantenu i moguću zaraženost, no mnogi vjeruju da je uhićen jer je doznao kako je zapravo nastao koronavirus.

Nepoznata lokacija

Novu nedoumicu izazvala je prošlotjedna studija kineskog Otvorenog repozitorija za znanstvene istraživače “China Xiv”. Voditelj istraživanja dr. Yu Wenbin ističe kako postoji “realna mogućnost” da se novi koronavirus nije počeo prenositi s ljudi na ljude na tzv. mokroj tržnici u Wuhanu, kako se dosad smatralo, nego na nekoj drugoj, nepoznatoj lokaciji s koje je potom stigao na tržnicu, gdje se prodaju razne domaće i divlje životinje, koja je u međuvremenu zatvorena. I ne samo to, čini se da se zaraza počela širiti još krajem studenoga prošle godine, dakle, mnogo prije nego što se dosad mislilo.

Tim znanstvenika na čelu s dr. Yuom temelji svoje otkriće na rezultatima analize genoma, izvora infekcije i smjera širenja 93 uzorka koronavirusa prikupljenih iz 12 zemalja diljem četiri kontinenta.

“Napučena tržnica pojačala je cirkulaciju virusom i proširila ga po cijelom gradu u ranom prosincu 2019.… Broj slučajeva i na nacionalnoj i na globalnoj razini u srednjem i kasnom siječnju mogao je biti znatno manji da su prva upozorenja liječnika imala većeg odjeka”, piše u studiji.

Jedan od tih liječnika iz Wuhana bio je i oftalmolog Li Wenliang (1986.-2020.), kojeg su agenti Ureda za javnu sigurnost upozorili da “širi lažne informacije” o novom virusu sličnom SARS-u. On se zarazio koronavirusom i umro od posljedica bolesti 6. veljače.

Nadalje, kineski Nacionalni centar za kontrolu i prevenciju bolesti izdao je izvanredno upozorenje druge razine još 6. siječnja, no kineska javnost nije bila obaviještena o tom upozorenju.

Zbog niza sličnih slučajnih ili namjernih propusta, teoretičari urote ne stišavaju se. Jedan od najpoznatijih američki je senator iz Arkansasa Tom Cotton (42) koji je na Twitteru ovako komentirao objavu navedene studije: “Pa pogledajte ovo. Propagandni pamflet Komunističke partije konačno je priznao ono što ja govorim već mjesec dana: koronavirus nije izbio na tržnici hranom u Wuhanu. Odakle je onda potekao? Vrijeme je da Komunistička partija Kine odgovori”.