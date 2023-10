Teleskop snimio misteriozne objekte: ‘Ovo je bez presedana, prkosi temeljnim astronomskim teorijama’

Autor: Zlatko Govedić

Nove snimke NASA-ina svemirskog teleskopa James Webb otkrile su iznenađujuće parove planetarno sličnih objekata u Orionovoj maglici koji nikada prije nisu bili otkriveni.

Orionova maglica (Messier 42), svjetleća kugla prašine i plina, jedna je od najsjajnijih maglica na noćnom nebu i prepoznatljiva kao “mač” u zviježđu Orionu. Nalazi se na udaljenosti od 1300 svjetlosnih godina od Zemlje i astronomima nudi bogatstvo nebeskih objekata za proučavanje, uključujući diskove za formiranje planeta oko mladih zvijezda i smeđe patuljke, objekte s masom između planeta i zvijezda.

Astronomi su koristili Webb-ovu kameru za blisku infracrvenu svjetlost, nazvanu NIRCam, kako bi snimili mozaik Orionove maglice u kratkim i dugim valnim duljinama svjetlosti, otkrivajući neviđene detalje i neočekivane otkriće.





Nazvali su ih ‘JuMBO’

Kada su astronomi Samuel G. Pearson i Mark J. McCaughrean proučavali sliku kratkog vala Orionove maglice, zumirali su jato Trapez, u kojem se nalaze mlade zvijezde, stare otprilike milijun godina, ispunjenu tisućama novih zvijezda.

Osim zvijezda, znanstvenici su primijetili smeđe patuljke, objekte koji su premali da bi pokrenuli nuklearnu fuziju u svojim jezgrama da bi postali zvijezde. Smeđi patuljci imaju masu koja je manja od 7% mase Sunca.

Tražeći druge objekte niske mase, astronomi su otkrili nešto što nikada prije nisu vidjeli: parove objekata s masom između 0,6 i 13 puta mase Jupitera koji izgledaju kao da izazivaju neke temeljne astronomske teorije.









Znanstvenici su ih nazvali “binarni objekti Jupiterove mase” (eng. “Jupiter Mass Binary Objects” ili JuMBO).

Iako su neki od njih masivniji od planeta Jupitera, većina ih je otprilike iste veličine ili su samo malo veći.

‘Ovo je neočekivano’

Astronomi su otkrili 40 parova JuMBO-a i dva trostruka sustava, svi na širokim orbitama jedni oko drugih. Iako postoje u parovima, objekti su obično udaljeni otprilike 200 astronomskih jedinica (200 puta duže od udaljenosti između Zemlje i Sunca). Treba im između 20.000 i 80.000 godina da završe orbitu oko sebe.









Temperature objekata variraju od 537 do 2300 °C.

Ti plinoviti objekti mladi su s astronomskog stajališta – otprilike milijun godina. Za usporedbu, Sunčev sustav star je 4,57 milijarda godina.

“Znanstvenici desetljećima rade na teorijama i modelima nastanka zvijezda i planeta, ali nitko od njih nikada nije predvidio da ćemo pronaći parove objekata super male mase koji sami lebde svemirom, a vidimo ih puno”, kaže Pearson i zaključuje:

“Glavno pitanje je ‘Što je to? Odakle je to došlo?’. To je toliko neočekivano da će biti potrebno puno budućih promatranja i modeliranja kako bi se to objasnilo”.