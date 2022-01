TELESKOP JAMES WEBB STIGAO NA ODREDIŠTE: Svemirski teleskop sada je u orbiti oko Sunca

NASA-in svemirski teleskop James Webb, koji bi trebao omogućiti nove uvide u najranije faze svemira, stigao je u ponedjeljak na svoje odredište u orbiti oko Sunca, otprilike milijun i pol kilometara od Zemlje.

Točno mjesec dana nakon što je lansiran iz Francuske Gvajane, teleskop Webb je odradio posljednje manevre kako bi se stacionirao u solarnoj orbiti na položaju poznatom kao Lagrangeova točka broj dva, odnosno L2, objavila je američka svemirska agencija NASA.

Na tom položaju u svemiru, Webb će stalno biti poravnat sa Zemljom budući da će teleskop i planet zajedno kružiti oko Sunca, što će omogućiti neprekidnu radio komunikaciju. Za usporedbu, Webbov prethodnik, svemirski teleskop Hubble, kružio je oko Zemlje na udaljenosti od 550 kilometara, izlazeći i ulazeći u sjenu planeta svakih 90 minuta.

Zajednička gravitacija Zemlje i Sunca održavat će teleskop Webb u stabilnom položaju, pa će biti potrebno samo minimalno korištenje njegovog raketnog pogona kako bi održavao putanju, rekao je NASA-in znanstvenik Eric Smith.

🚗 Whew, we found parking space! #ICYMI, yesterday Webb fired its thrusters for about 5 minutes to insert itself toward its orbit of Lagrange point 2 (L2), nearly 1 million miles (1.5 million km) away.

Watch to learn more about what makes L2 special 👇 #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/TnU4T178j2

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 25, 2022