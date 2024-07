Tajni gradovi koje su micali s karte: Nema izlaska, nema ulaska, a neki su zatvoreni i danas

Zatvoreni grad je naselje u kojem se primjenjuju ograničenja putovanja ili boravka tako da je potrebno posebno dopuštenje za posjet ili ostanak preko noći. Takva mjesta mogu biti osjetljive vojne ustanove ili tajna istraživačka postrojenja koja zahtijevaju puno više prostora ili unutarnje slobode nego što je dostupno u konvencionalnoj vojnoj bazi.

Tamo živi i veći broj stanovnika, uključujući članove uže obitelji radnika ili trgovaca od povjerenja koji nisu izravno povezani s tajnim svrhama. Mnogi zatvoreni gradovi postojali su u Sovjetskom Savezu tijekom Hladnog rata.

Nakon raspada SSSR-a 1991., neki od njih nastavljaju postojati u postsovjetskim državama, posebice u Rusiji. U modernoj Rusiji takva su mjesta službeno poznata kao ‘zatvorene administrativno-teritorijalne formacije’ (ZATO).

Ponekad se nalaze samo na klasificiranim kartama koje nisu dostupne široj javnosti, a u nekim slučajevima nema ni prometnih znakova ili uputa koje pokazuju kako doći do njih. Često se ne nalaze na voznom redu željeznice i autobusnih ruta.

Kao najbolji primjer zatvorenog grada spominje se ruski Sarov, u kojem se nalazi centar za nuklearna istraživanja. Prema nekim informacijama koje su iz Rusije počele stizati nakon invazije na Ukrajinu, danas se tamo u tajnosti proizvodi nova generacija laserskog oružja koje bi u konačnici trebalo zamijeniti konvencionalno oružje.

Gradova poput Sarova je u SSSR-u bio popriličan broj, a nastajali su usporedno s razvojem sovjetskog nuklearnog programa u kasnim 1940-ima. Kako se taj nuklearni kompleks širio, nicali su čitavi gradovi čije je postojanje čuvano u strogoj tajnosti. Čak su uklonjeni iz službenih dokumenata i zemljopisnih karata.

Satellite images of Sarov ‘closed town’ in Nizhny Novgorod Oblast, #Russia. It is restricted as it is the Centre for #Nuclear Research. Note image 1 showing the road checkpoint into the town. pic.twitter.com/scaRmiyLpr

— nde (@5472_nde) October 3, 2019