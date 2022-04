TAJNA ORUŽJA PONEKAD SU BILA POTPUNA KATASTROFA! Nijemci svojim topom na vjetar nisu postigli ništa, dok su Britanci s odskočnim bombama uništili brane

Autor: Zlatko Govedić

Svi smo čuli za brojne vrste oružja koje su se upotrebljavale u Drugome svjetskom ratu, poput njemačke jurišne puške “Sturmgewehr 44”, američke “Winchester” ili pak strojnice “Thompson”. No u sjeni tih najpoznatijih primjera ostalo je nekoliko oružja za koja možda niste ni čuli. Neka su od njih zamišljena futuristički, no u praksi su se pokazala neučinkovitima, dok za neka možemo reći da su naprosto – bizarna.

Nijemci su ih zvali “Wunderwaffen” (“čudesna oružja”), a zamišljena su kao revolucionarna “superoružja” koja su trebala imati i dodatni psihološki učinak iznenađenja. Ipak, većina je tog oružja u borbu ušla prekasno i u premalim količinama, poput preteče američkog nevidljivog bombardera ‘Stealtha’, Horten Ho 229, da bi imala nekog velikog utjecaja na tijek rata. Iako ona nisu uspjela u svojem cilju da preokrenu tijek rata u korist Njemačke, ipak su za svoje vrijeme bila iznimno napredna. No kao što ćemo vidjeti, i saveznici su imali svoje uzdanice.

Dizajniran je da bude najnapredniji i najsnažniji top u njemačkom arsenalu, kojim bi se London mogao gađati iz Francuske. Bilo je zamišljeno da taj supertop ima kalibar od 150 mm s granatama od 140 kg. Više njih trebalo je da ispali 300 granata u 60 minuta na udaljenost od 90 km. Kako bi projektil prolazio kroz različite točke u dugoj cijevi, njegova bi toplina pokrenula raketne pojačivače na kruto gorivo koji bi povećali snagu projektila.

Dok su Nijemci gradili topove, Britanci ih lukavo nisu dirali kako bi pustili neprijatelja da uđe u nepotreban trošak. Supertop je prošao početne testove, ali onda se sve izjalovilo.

Promašeni supertop

Testni hitac iz ljeta 1944. godine ujedno je označio i njegov kraj. Strahujući da će Nijemci uistinu početi bombardirati London, Britanci su 6. srpnja 1944. zračnim udarom uništili novu opasnost. Misija je nadmašila sva njihova očekivanja jer su već u prvome napadu njemački supertopovi bili uništeni. Doduše, slično je oružje iskorišteno za bombardiranje Luksemburga u posljednjoj godini rata, no V-3 je pao u zaborav.

Australija i Novi Zeland bili su zabrinuti da će ih Japanci napasti i okupirati jer im je manjkalo dovoljno oružja da se kvalitetno obrane. Da bi se to promijenilo, novozelandski ministar rada Bob Semple iznio je ideju, koliko zadivljujuću, toliko i očajničku. Osmislio je preobrazbu traktora u tenk koji je ponio njegovo ime.

Izgrađen je na standardnom traktoru gusjeničaru “Caterpillar D8” koji su posjedovali brojni poljoprivrednici te je bio opremljen oklopom i strojnicama. No tenk je bio malen i veoma težak za uporabu. Nije imao puni oklop, nego vanjski sloj od pocinčanog valovitog željeza, dok je strojničar morao ležati na podvozju da bi mogao pucati. Stručnjaci navode da je tenk Bob Semple mogao biti koristan u borbi jer je imao protuoklopni top kalibra 37 mm, a ne top Bren u kupoli, no kako oklop nije bio posve otporan na metke, mogao je biti barem donekle učinkovit u slučaju invazije. Ipak, tenk nije prošao testove pa je i on završio u ropotarnici povijesti.

Britanski inženjer Barnes Wallis kreirao je bombu koja izgleda kao bačva za naftu, no pokazala se kao iznimno učinkovito sredstvo u ratnim operacijama. Štoviše, mogla je pomoći saveznicima da preokrenu tijek rata. Kada je britansko kraljevsko zrakoplovstvo htjelo uništiti neke ključne njemačke brane, naišlo je na problem. Brane su bile zaštićene protutorpednim mrežama, a oštećenje vrhova ne bi ih uništilo. Stoga im je trebala nova vrsta bombe.

Rizična misija

Odskočne bombe “Vickers Type 464”, kodnog imena “Upkeep”, bile su dizajnirane za izbacivanje s nižih visina od tipičnih bombi, a bile su i mnogo lakše od konvencionalnih bombi za uništavanje brana. Doduše, imale su masu 4100 kg.





U poznatoj operaciji Chastise u svibnju 1943. tim vojnika prozvan “Dam Busters” upustio se u rizičnu misiju isporuke tereta. Zrakoplovi su izbacili bombe sa samo 20 m. One su odskakale po vodi, a zatim su potonule i eksplodirale u podnožju brana Möhne i Edersee. Time je došlo do katastrofalne poplave u porječju Ruhra u kojoj je poginulo više od tisuću civila.

Jedno od nacističkih superoružja bio je “Windkanone”, top s prepoznatljivom cijevi usmjerenom prema gore namijenjenom stvaranju umjetne vjetrene pijavice. Velika cijev napunila bi se eksplozivnim plinom, turbina bi ga uzvrtjela i ispaljivala kroz rotirajuću mlaznicu. Zrak bi se uvukao u spiralu i stvorio vrtlog koji bi mogao oboriti neprijateljske zrakoplove bez ispaljenog metka.

Ako mislite da to zvuči predobro da bi bilo istinito, imate pravo. Vjetreni top mogao je uništiti drvenu šupu udaljenu sto metara, ali za rušenje borbenih zrakoplova pokazao se posve neučinkovitim. Top je stvarao pijavicu samo do visine od 250 m, što je očito bilo nedovoljno.









Amerikanci su osmislili tihi pištolj s jednim metkom koji je bio idealan za tajne operacije i atentate. Cilj je bio da njihov špijun može lako prikriti tragove. Ubojica bi često nosio rukavice kako ga se ne bi moglo identificirati. Pištoljčić se jednostavno pričvršćivao na rukavicu kako bi ga korisnik mogao neopazice nositi pod dugim rukavom kaputa.

Kotrljajuće čudo

Umjesto standardnog okidača, pištolj je imao šipku koja se protezala izvan cijevi. Povlačenje obarača bilo je jednostavno, baš kao i punjenje i otkočivanje. Ubojica bi se približio žrtvi, prislonio joj cijev na tijelo i povukao obarač. Misija bi bila ispunjena, a oružja nigdje ne bi bilo. Amerikanci nisu otkrili koliko su puta upotrijebili to jedinstveno oružje, no vjeruje se da ih je bilo barem dvjestotinjak te da su se rabili samo u tajnim misijama.

Kada razmišljate o podmornicama, obično mislite na masivna metalna plovila. No tijekom rata Britanci su tražili načine da se, gotovo nevidljivi, prikradu neprijateljima. Tako je nastala tzv. X-klasa. Te minijaturne podmornice izgrađene su tijekom 1940-ih. Ideja je bila da ih veća podmornica dotegli do cilja. Kada bi bile otpuštene, mogle su samostalno djelovati, a imale su i posadu i neko moćno oružje. Bile su idealne za šuljanje u neprijateljske redove jer su bile gotovo nevidljive za njemačke sonare.









No bilo je i nekoliko nedostataka. Kao prvo, prevesti posadu s glavne podmornice na klasu X značilo je da im je potrebno treće vozilo za prijevoz posade, tijekom čega bi mornari bili ranjivi.

Minipodmornice su također bile sklone prodoru vode. U ranim testovima nekoliko ih je potonulo. Modeli su se izrađivali od mjedi kako bi posade mogle ostati pod vodom mnogo dulje od ostalih malih modela. Ipak, niz praktičnih problema na kraju je presudio nesuđenoj britanskoj uzdanici pa je koncept podmornice klase X ubrzo “potopljen”.

Zamislite da se nalazite na bojnom polju i odjednom vidite nešto što izgleda kao divovska rolo bala kako se kotrlja prema vama, a onda shvatite da to nije valjak sijena, nego sferni kotrljajući tenk koji će vas pregaziti. Nacisti su osmislili “Kugelpanzer”, jedno od najčudnijih oružja u Drugome svjetskom ratu.

To vozilo za jednog člana posade ima tanak, ali izdržljiv oklop, dva kotrljajuća gazišta pričvršćena sa strane i prorez za opažanje.

Bizarni serijal

O njemu se zapravo zna samo nekoliko podataka: proizvedeno je u Njemačkoj i izvezeno u Japan, služilo je kao izvidničko vozilo, konfiscirala ga je Crvena armija 1945. godine u Mandžuriji, oklop je bio debeo samo pola centimetra, a pokretao ga je jednocilindrični motor.

Čak i pošto su ga Sovjeti pronašli, ostalo je više pitanja nego odgovora. Čini se da je pronađeni model bio nedovršen te da nikada nije bio korišten u borbi. Očito je bio dizajniran kao lako izviđačko vozilo, a ne borbeno jer nije imao pričvršćeno oružje, iako su se neka mogla naknadno dodati. Nedovršeni model sada je izložen u Muzeju tenkova “Kubinka” kraj Moskve.

U posljednjim danima Drugoga svjetskog rata britanska je vojska očajnički tražila prednost pa su osnovali jedinicu za razvoj novih tenkova s poboljšanim značajkama koje bi nadoknadile slabosti s kojima su se njihovi standardni tenkovi suočavali tijekom amfibijskih napada. Neki su se doista pokazali uspješnima, dok su drugi bili više kurioziteti nego bilo što drugo. Zapovjednik postrojbe, general-bojnik Percy Hobart, ušao je u vojnu povijest zbog toga koliko su čudna i maštovita bila njegova vozila. Već i sami njihovi nazivi ukazuju na razinu nekonvencionalnosti: Crocodile, Assault Vehicle Royal Engineers, Fascine, Small Box Girder, Bullshorn Plough, Crab, LVT “Buffalo”, Armoured Bulldozer, Double Onion itd. Većina tih tenkova imala je sasvim specifične namjene.

Primjerice, “Sherman Crab” naziv je za modificirani tenk “M4 Sherman” s čije je prednje strane visjela “zavjesa” s pričvršćenim minama koje bi eksplodirale po potrebi.

Churchillov “Double Onion”, pak, imao je dva velika eksplozivna punjenja na metalnom okviru koji se mogao postaviti uz betonski zid i detonirati sa sigurne udaljenosti. Spremnik je mogao postaviti punjenja za rušenje na visinama do 4 m. Spremnik bi se zabio uza zid, a okvir spustio u zemlju. Tenk bi se potom odmaknuo 30 m polažući električni detonacijski kabel. Eksploziv bi potom aktivirao vozač tenka.

I tako su nakon rata Britanci imali kolekciju najčudnijih vojnih vozila u povijesti. Što god mislili o tome, ostaje činjenica da su dobili rat.