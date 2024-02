Svi stanovnici ovog čudnog grada žive u istoj zgradi: Neki nisu izašli godinama

Autor: Dnevno.hr

U gradu Whittier na Aljasci doslovno svi stanovnici žive i rade pod istim krovom, u istoj zgradi. Priča se da neki od njih godinama nisu izašli iz kompleksa u kojemu su trgovine, restorani, pošta, knjižnica, pa čak i crkva.

Grad se nalazi na lokaciji gdje je klima surova, a godišnja prosječna količina snijega koji ovdje padne iznosi nevjerojatnih 6,7 metara.

Inače, nekada je jedini način da se dođe do Whittiera bio čamcem ili brodom kada su to vremenske prilike dozvoljavale, no danas je to moguće i rekonstruiranim tunelom iz Drugog svjetskog rata, pa se do grada može doći i automobilom.

Na posao se ide liftom Kada je izbila pandemija ovih 200 stanara našlo se u još većoj izolaciji no inače, a ulazak u grad bio dozvoljen samo njima i njihovim najbližim rođacima i zaposlenima u tvrtkama koje tamo posluju. Zbog svega ovoga ne čudi što mnogi stanari ovog kompleksa nose majice sa natpisom “Prisoner of Whittier”.

Begich Towers Condominium izgrađen je u doba hladnog rata, a broji 14 katova i 196 stanova. Njezina konstrukcija trebala je preživjeti granatiranje, no danas stanare brani od oborina koje ne štede ovaj grad na jugozapadu Aljaske. Naime, godišnje se ova zgrada suočava s šest mjeseci kiše, praćenih sa šest mjeseci snijega i vjetra koji puše brzinom od 80 kilometara na sat.

Iznutra, izgleda kao bilo koji masivni stambeni kompleks u velikom gradu. Ali ako izađete u šetnju, nećete naći mnogo mjesta za odlazak. Putovanje na posao tijekom špica u Whittieru znači zaustavljanje kod lifta na svakom katu. Ali čak i kada je hladno, zaposleni mogu da nose sandale na posao.









Svi znaju sve o svima

Prije dolaska na radno mjesto, roditelji se spuštaju u podrum da odvedu djecu u školu kroz prolaz nalik bunkeru.









Stanari zgrade, odnosno grada, su kao jedna velika, podjednako nefunkcionalna porodica u kojoj svi znaju skoro sve o svakome.

Neki ljudi su došli u ovo izolirano područje iz dalekih mjesta da bi počeli iznova i zaradili novac. Ako nisu htjeli da ih neko pronađe, lako su mogli da se sakriju od ostatka svijeta.

No, koliko god će to nekima biti neobično, stanari Whittiera pomirili su se sa svojom sudbinom. Kažu da je za sreću u ovom neobičnom gradu veoma je važno da budete dobri sami sa sobom.