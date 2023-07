umjetnički prikaz magnetara, Ilustracija: International Centre for Radio Astronomy Research

Svemirski objekt emitira misteriozne signale: ‘Nemamo pojma što je to, ali mogao bi biti magnetar’

Autor: Zlatko Govedić

Još u ožujku 2018. astronom Tyrone O’Doherty sa Sveučilišta Curtin (Perth, Australija) uočio je nepoznati rotirajući nebeski svemirski objekt koji je oslobađao goleme izljeve energije i emitirao zračenje tri puta na sat.

U tim trenucima postao bi najsjajniji izvor radiovalova vidljiv sa Zemlje kroz radioteleskope, ponašajući se poput nebeskog svjetionika.

Istraživači su pretpostavljali da bi to mogao biti ostatak kolabirane zvijezde, bilo guste neutronske zvijezde ili bijelog patuljka, s jakim magnetskim poljem… a možda i nešto sasvim drugo.





Nakon što su u siječnju 2022. objavili studiju koja opisuje opažanje, O’Doherty i njegovi kolege počeli su istraživati još jedan sličan primjer.

Koristeći se radioteleskopom Murchison Widefield Array u Zapadnoj Australiji između srpnja i rujna 2022. otkrili su objekt nazvan GPM J1839−10, udaljen 15.000 svjetlosnih godina od Zemlje u zviježđu Štitu. Emitirao je radio valove svake 22 minute. Naleti energije trajali su i do pet minuta.

Astronomi vjeruju da bi to mogao biti magnetar ili rijetka vrsta zvijezde s iznimno jakim magnetskim poljima koja može ispuštati snažne energetske udare. No ako objekt jest magnetar, to se baš i ne uklapa jer svi poznati magnetari oslobađaju energiju nekoliko sekundi ili najviše nekoliko minuta.

“Ovaj izvanredan objekt izazov je našem razumijevanju neutronskih zvijezda i magnetara, koji su neki od najegzotičnijih i najekstremnijih objekata u svemiru”, kaže astronomkinja Natasha Hurley-Walker, glavna autorica nove studije.









Skriven u podacima

Potom su objekt počeli promatrati i drugi astronomi, koristeći se primjerice radioteleskopom MeerKAT u Južnoj Africi i svemirskim teleskopom XMM-Newton.

“Pokazalo se da je objekt zabilježio i američki teleskopski sustav Very Large Array još 1988. godine. Bio je to nevjerojatan trenutak za mene. Imala sam samo pet godina kada su naši teleskopi prvi put zabilježili impulse s tog objekta, ali to nitko nije primijetio te je ostao skriven u podacima 33 godine. Promaklo im je jer nisu očekivali da će pronaći nešto slično”, dodaje australska astronomkinja.

Neki magnetari postoje ispod “linije smrti”, što znači da su njihova magnetska polja preslaba za oslobađanje energetskih emisija radiovalova. Čini se da se to ne odnosi na spororotirajući GPM J1839−10.









Morat ćemo se još strpjeti

“Objekt koji smo otkrili okreće se presporo da bi proizveo radiovalove – nalazi se ispod linije smrti. Ako je taj objekt magnetar, ne bi trebalo biti moguće da proizvodi radiovalove. Ali mi ih vidimo. I ne govorimo samo o malom bljesku radioemisije. Svake 22 minute emitira petominutni puls energije radiovalne duljine, i to radi već najmanje 33 godine. Koji god mehanizam stajao iza toga, izvanredan je”, zaključuje Hurley-Walker.

Dok ovo otkriće postavlja pitanja o tome kako se magnetari formiraju i razvijaju, ono bi također moglo biti povezano s drugim misterioznim kozmičkim fenomenima, poput brzih radioizboja (FRB).

Intenzivni izboji radiovalova koji traju nekoliko milisekundi nepoznatog su podrijetla, no magnetari su naznačeni kao mogući uzrok.

Očito ćemo se još morati strpjeti da doznamo što GPM J1839−10 zapravo jest.