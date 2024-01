Svemir čeka jeziv kraj: Nakon velike eksplozije nastupit će vječna, beskrajna tama i tišina

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Svemir je beskrajna tajna koja nas intrigira od pamtivijeka. Danas o njemu znamo mnogo, no jedno, gotovo mistično, pitanje ostaje lebdjeti: Što će biti posljednji događaj koji će se odigrati u svemiru? Drugim riječima, kako će on završiti?

Mitovi i religije nude slikovite priče. U njima se često susrećemo s temom konačnog sukoba dobra i zla. Ti mitovi često uključuju heroje i bogove koji se bore u epskoj borbi, a ishod te bitke određuje budućnost svemira. Pritom valja napomenuti da mitske priče često služe kao simbolički izrazi dubljih filozofskih i etičkih ideja.

Mitovi i znanstvene teorije

Upravo je eshatologija ona grana filozofije koja proučava kraj vremena. U različitim kulturama postoji bogat spektar predviđanja o posljednjem događaju. Primjerice, u nordijskoj se mitologiji spominje Ragnarök, apokaliptični sukob koji će dovesti do obnove svijeta. Slični koncepti prisutni su i u drugim vjerovanjima, poput hinduizma i kršćanstva, gdje se opisuje smak svijeta ili veliki sud. No što o svemu kažu znanstvenici? Više je mogućnosti.

Teorija o toplinskoj smrti predviđa postupno hlađenje svemira. Kako vrijeme odmiče, gustoća energije će opadati, temperatura će se smanjivati, sve dok svemir ne postigne stanje toplinske ravnoteže. Ta teorija ukazuje na mogućnost potpune uniformnosti tvari i hladnoće koja će zavladati kroz vječnost.









Konačna sudbina

No definiramo li svemir kao dinamičan sustav, ne možemo zanemariti njegovo neprestano širenje. Suvremena kozmologija sugerira da se svemir ne samo širi nego i ubrzava u tome. To širenje može imati različite dugoročne scenarije, uključujući i mogućnost zaustavljanja, pa čak i mogući kolaps, tj. urušavanje svega u početno stanje koje je dovelo do velikog praska.

Tamna energija i tamna materija, i dalje slabo shvaćeni dijelovi svemira, mogli bi imati ključnu ulogu u njegovoj konačnoj sudbini. Neki fizičari misle da evolucija tamne energije može pridonijeti ubrzanju širenja svemira, pa i nekim zasad nepoznatim procesima.

Ipak, postoji jedna općeprihvaćena ideja o tome kada će i kako skončati naš svemir. Da bismo to uopće mogli pojmiti, važno je da se vratimo na sâm početak svega i otisnemo u zadivljujuću kozmičku pustolovinu.









Nakon velikog praska, prije 13,8 milijarda godina, naš je svemir bio pospana beba, topla i mračna, ispunjena uskovitlanim oblacima vrućeg vodika i helija. Ubrzo potom, svemir je postao zaokupljen stvaranjem prve generacije zvijezda. One su bile masivne i živjele su nasilnim životima, stvarajući nove elemente koje bi oslobađale kada bi eksplodirale. Svaka generacija dala je većinu svog plina i svježih elemenata sljedećoj… ali nije “vraćala” sav plin pa je u svakoj novoj generaciji nastajalo sve više crvenih patuljaka, malih i tamnih zvijezda koje sporo sagorijevaju i mogu živjeti čak deset bilijuna (10¹³) godina. Kada pak one umru, svoj plin ne vraćaju svemiru, već se pretvaraju u bijele patuljke, još manje zvijezde koje mogu živjeti stotinama bilijuna godina.

Dakle, crveni patuljci zauvijek zadržavaju plin. I ne samo to, on će ostati zatočen i u ostacima drugih “zvjezdanih leševa” poput neutronskih zvijezda i crnih rupa. To je loša vijest jer se tako smanjuje količina tvari dostupna za stvaranje nove generacije zvijezda. Drugim riječima, više od 90 % zvijezda koje će se ikada roditi – već su rođene.

Sljedećih nekoliko stotina milijarda godina bit će idealno vrijeme za galaktička istraživanja, ali na koncu će velike zvijezde i one poput našeg Sunca izumrijeti. Ostat će samo crveni patuljci koji umiru neopisivo sporo.

Za nekoliko bilijuna godina kozmički će plin konačno nestati. Oko 88 % mase svake galaktike sačinjavat će bijeli patuljci, 2 % neutronske zvijezde i crne rupe, a oko 10 % plinoviti divovi, tj. planeti poput Jupitera i Saturna, te smeđi patuljci, tj. nebeska tijela mnogostruko veća od planeta, ali nedovoljno masivna da bi u svom središtu pokrenula nuklearne reakcije i time postala zvijezde.

Leševi zvijezda

Bijeli patuljci su leševi starih zvijezda, veliki poput Zemlje, ali s masama većima i od mase Sunca, što znači da su i do milijun puta gušći od Sunca. To ih čini trećim najgušćim objektima u svemiru, nakon crnih rupa i neutronskih zvijezda. Budući da su nekada bili aktivne zvijezde, njihova površina može biti vruća i do 150.000 °C.

Ipak, zbog gubitka topline, i oni će umrijeti, za što je potrebno najmanje deset bilijuna godina, što je 700 puta dulji period od trenutne starosti svemira.

Dok se budu hladili, svemir oko njih nepovratno će tamnjeti. Kada najzad umru, od njih će ostati tek mrtve jezgre nekadašnjih sjajnih zvijezda, hladne poput samog svemira. Njih pak nazivamo – crni patuljci.

Nakon mnogih bilijuna godina svako tijelo u svakoj galaktici na kraju će biti izbačeno u prazninu ili pasti u središnju crnu rupu i biti uništeno. Za trilijun (10¹⁸) godina, sve će galaktike ispariti, a svako tijelo bit će osamljeno u središtu vlastitog vidljivog svemira. Ipak, i u tom tamnom i hladnom ništavilu neki će se procesi nastaviti odvijati.

Naime, i crne rupe umiru, doduše jako, jako sporo. One će nestati emitiranjem Hawkingova zračenja sve dok ne budu toliko male da umru u posljednjem bljesku svjetlosti. To će se dogoditi tek za gugol (10¹⁰⁰) godina. Jedinica sa sto nula toliko je apsurdna brojka da je nemamo s čime usporediti. Čak i da su, kao u nekom nevjerojatnom znanstvenofantastičnom scenariju, neke civilizacije preživjele smrt zvijezda i opstale oko crnih rupa, i tomu će naposljetku doći kraj.

I taman kada pomislimo da smo došli do “smaka svemira”, unutar mrtvih crnih patuljaka počinje se događati neka čudna fizika.

Crni patuljak je kugla veličine Zemlje, masivna poput zvijezde, ali hladna gotovo poput apsolutne nule. Duboko unutar crnog patuljka, tvar je milijun puta gušća od svega što vidimo na Zemlji. Tlak je tako velik da se elektroni ne mogu spojiti s jezgrama u atome. Umjesto toga, tvar je čudna i degenerirana. Jezgre su komprimirane masom zvijezde, zaključane u krutu rešetku, dok elektroni tvore plazmu između njih.

Međusobno guranje

Upravo oni drže zvijezdu na okupu. Zamislimo tvar kao vlak, a elektrone kao putnike. Ako ima praznih mjesta, putnici će se raširiti jer im je jako stalo do osobnog prostora. No kako je crni patuljak nevjerojatno gust, to je kao da u vlak ubacimo toliko mnogo putnika da se oni međusobno počinju gnječiti pa pokušavaju izaći iz vlaka. I tako, dok se sve ostalo u svemiru već raspalo, te sićušne čestice nastavit će gurati jedna drugu.

U procesu zvanom “tuneliranje”, čestice koje se dovoljne približe mogu se spojiti. Upravo se to stalno događa u zvijezdama zbog njihove intenzivne topline. To je jedan od ključnih razloga što zvijezde mogu spojiti elemente u nove. No to se događa i na temperaturi blizu apsolutne nule. Doduše, iznimno sporo.

I tako smo došli do posljednje zanimljive stvari koja će se ikada dogoditi u našem svemiru. Dakle, u osamljenom crnom patuljku ništa se ne događa bilijun godina. Baš ništa. A onda… jedna reakcija fuzije – dvije jezgre ugljika spajaju se tuneliranjem i postaju magnezij. Nakon sto bilijuna godina opet. Zatim se trilijunima godina ne događa ništa, a onda se dvije jezgre kisika spajaju u silicij…

Kako eoni prolaze, jezgre u smrznutom crnom patuljku polako se spajaju pa nastaju nove i teže jezgre kojima je potrebno još više vremena da bi se spojile, ali nakon mnogo vremena i to će se dogoditi.

Gugol godina koji je potreban da ispari supermasivna crna rupa tek je treptaj oka u usporedbi s onim što se događa u jezgri crnih patuljaka. Razlika između sekunde i bilijuna godina izgubila je svaki smisao.

Tijekom vremena toliko apsurdnog da nema imena, jezgre se stapaju u teže elemente, sve dok se jezgre silicija ne spoje i ne formiraju nikal-56 koji je radioaktivan, što znači da je nestabilan. A kada se na kraju raspadne i pretvori u željezo, emitirat će dva pozitrona – elektrone antimaterije. Ta dva pozitrona pronaći će dva elektrona te će se međusobno uništiti.

Snažna gravitacija

Uništavanje elektrona znači manje “prijatelja” koji zajedno održavaju zvijezdu. Suprotno očekivanju, gubitak elektrona neće im dati više prostora kako bi malo “prodisali”, nego će gravitacija samo postajati sve snažnijom. Malo-pomalo, crni patuljak pretvara se u kuglu željeza, a sve više elektrona biva uništeno. I tako, nakon najmanje 10¹⁰⁰⁰ godina događa se posljednja stvar koja se ikada dogodila.

Crni patuljak izgubio je jedan elektron previše pa više ne može podnijeti svoju ogromnu masu i prelazi u nekontrolirani kolaps – supernovu.

Prvo će implodirati, a zatim eksplodirati sjajno poput cijele galaktike i ponovno svjetlom ispuniti prazan svemir. Bit će to prekrasan trenutak u kojem nitko neće uživati. A onda, vrlo brzo, opet će ostati samo mrak i praznina.

Ta eksplozija bit će posljednja stvar koja će se ikada dogoditi. Nakon toga, ostat će tek hladno i mračno ništavilo. Svemir je sada i “službeno” mrtav.

Nema razloga da se brinete ili uznemirujete. Danas je svemir u najboljem stanju da bi održao naše živote. Možete mirno spavati znajući da će se posljednji događaj odviti daleko u budućnosti, za toliko mnogo godina da ni matematičari nemaju naziv za toliki broj.