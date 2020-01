SVE VIŠE STRUČNJAKA TVRDI: ‘Izvanzemaljci ne samo što postoje, nego su već među nama’

Autor: Zlatko Govedić / 7Dnevno

Početkom godine, svi važniji svjetski mediji, uključujući i CNN, prenijeli su izjavu prve britanske astronautkinje, inače kemičarke, dr. Helen Sharman (56) za časopis Observer u kojem je rekla da je sasvim sigurno kako izvanzemaljci postoje jer među milijardama zvijezda u svemiru bez sumnje postoje brojni oblici života. No, ono što je posebno iznenadilo javnost bio je nastavak njezina iskaza: “Moguće je da su već među nama i da ih jednostavno ne možemo vidjeti”.

Ta izjava sama po sebi ne bi toliko zaintrigirala ljude diljem svijeta da nije riječ o jednoj u cijelom nizu izjava stručnjaka i znanstvenika koji u posljednje dvije godine “vrišteći” pokušavaju upozoriti čovječanstvo – Nismo sami… oni su ovdje… među nama.

Koliko god to zvučalo nevjerojatno, brojni znanstvenici vjeruju da postoji mogućnost da svoj planet već neko vrijeme dijelimo s izvanzemaljcima. Štoviše, neki od njih vjeruju da su ti izvanzemaljci “nevidljivi”, tj. da ih mi svojim petorim osjetilima ili bilo kojim konvencionalnim metodama ne možemo opaziti. Sharman je tako zaključila: “Jesu li oni sazdani poput tebe i mene, od ugljika i dušika? Vjerojatno ne. Moguće je da su oni ovdje upravo sada, a mi ih jednostavno ne možemo vidjeti”.

Hibridna vrsta

U travnju prošle godine, dr. Young-hae Chi, orijentalist koji predaje korejski jezik na Oxfordu, dao je intervju za časopis Oxford Student u kojem je otišao i korak dalje tvrdeći da ne samo što izvanzemaljci postoje nego i to da su se oni već infiltrirali među ljude te da se s njima križaju ne bi li stvorili hibridnu rasu koja bi naš planet trebala spasiti od klimatskih promjena.

Iako su njegovi kolege znanstvenici ostali zatečeni njegovim, kako kažu “bizarnim” iskazom, mnogi su komentirali “kako tu možda ipak ima nešto” jer Chi nije nekakav ekscentrični šarlatan nego uvažen i ozbiljan član akademske zajednice. Naposljetku je objavio knjigu “Posjeti izvanzemaljaca i kraj čovječanstva” u kojoj je razradio svoje teze.

Scenarij je sljedeći: izvanzemaljci ponajprije otmu osobu i potom ju oplode. Pojedinosti tog procesa zasad nisu poznati, no zato je potanko opisao njihove potomke. Ima ih više “vrsta”: malenih, velikih, sa zmijskim očima te, vjerovali ili ne, visokointeligentnih “insektoida” koji su na vrhu hijerarhije te zapovijedaju ostalim vrstama hibrida. “Ta bića mogu riješiti problem klimatskih promjena, no nemojte se zavaravati – oni ne dolaze amo radi nas i našeg spasenja, nego radi vlastita preživljavanja. Njihovo preživljavanje ovisi o spasu naše biosfere”, uvjeren je ovaj kontroverzni korejski znanstvenik.

“Zapravo, njihovo je miješanje s nama potez očajnika. Vrlo je vjerojatno da je do tog projekta stvaranja hibrida došlo zbog direktne prijetnje istrebljenja cjelokupne ljudske civilizacije… Zacijelo se pitate kako je moguće da oni među nama žive neprimjetno? Mi ih ne vidimo jer oni ovdje postoje u svom vlastitom biosustavu koji mi ne možemo percipirati zbog ograničenja svojih senzornih organa”, zaključuje Chi.

Žive u tamnoj tvari?

Španjolski neuropsiholog dr. Gabriel de la Torre sa Sveučilišta u Cádizu 2018. objavio je članak u kojem je naveo da izvanzemaljci mogu živjeti u tamnoj tvari koja prožima cijeli svemir, uključujući i naš planet, pa da ih zbog toga ne možemo opaziti. Naime, tamna je tvar sastavnica svemira koja ne emitira niti reflektira dovoljno zračenja da bi ju se moglo izravno opažati. Ipak, znamo da ona postoji jer na to upućuju astronomska opažanja njezinih gravitacijskih učinaka.

Tom zaključku prethodile su godine istraživačkoga rada de la Torrea i njegovih kolega koji su još 2014. objavili rad u kojem su zaključili da na našu sposobnost prepoznavanja izvanzemaljskog života jako utječu struktura našega mozga, naša psiha i svijest. Prepreku u prepoznavanju izvanzemaljskoga života nazvali su “učinak gorile”. Riječ je o eksperimentu u kojem se od mladih ljudi traži da broje dodavanja i odskakanja košarkaške lopte. Kada se sudionici pokusa usredotoče na prebrojavanje, gotovo nikada ne primijete da se u kadru nalazi i osoba u odijelu gorile.

Znanstvenici iz Cádiza osuvremenili su taj pokus pa su ovaj put od sudionika tražili da uoče razlike između zračnih fotografija prirodnih elemenata poput planina i rijeka te zračnih fotografija umjetnih elemenata poput zgrada i cesta. Pritom su u kutu fotografija istraživači sakrili male figure u obliku gorila. “Procjenjivali smo sudionike nizom pitanja kako bismo utvrdili njihov kognitivni stil, tj. jesu li intuitivniji ili racionalniji. Pokazalo se da su intuitivni pojedinci češće uočavali gorilu na našim fotografijama nego oni racionalniji i metodičniji”, rekao je de la Torre i zaključio: “Ako to prenesemo na potragu za drugim nezemaljskim inteligencijama, postavlja se pitanje može li naša trenutačna strategija rezultirati time da ne vidimo gorilu. Naš tradicionalni koncept svemira ograničen je našim mozgovima, a mi možda dobivamo signale i znakove, ali ne možemo ih prepoznati. Možda ne gledamo u pravom smjeru”.

Inače, on nije jedini znanstvenik koji pretpostavlja da nevidljivi izvanzemaljci naseljavaju tamnu tvar. Britanski astronom dr. Caleb Scharf s Centra za astrobiologiju Sveučilišta Columbia 2016. napisao je članak u kojem je predložio da tamna tvar postoji “tamo gdje završava sav tehnološki napredan život ili gdje je većina života oduvijek bila”. Na portalu Scientific American u studenom prošle godine Scharf je zaključio: “Kakve god izvanzemaljce da pronađemo, bili oni mikroskopski ili visoki tisuću metara, vjerojatno će nam se na početku činiti veoma veoma čudnima”.

Sjenovita biosfera

Od 2005. godine nekoliko je američkih znanstvenika razvilo teoriju “sjenovite biosfere” (“Shadow biosphere”). Američke biologinje dr. Carol Cleland s NASA-ina Instituta za astrobiologiju i Shelley D. Copley sa Sveučilišta Colorado pretpostavljaju da na Zemlji postoji alternativni tip mikroskopskog života koji je nastao neovisno od našega pa je samim time i biokemijski drukčiji.

Tome u prilog ide epohalno otkriće koje je u prosincu 2010. objavila NASA. Tada su stručnjaci u slanom jezeru Mono u Kaliforniji otkrili bakteriju koja fosfor, jedan od šest elemenata ključnih za život, može zamijeniti arsenom! To je promijenilo predodžbe o biomolekularnim osnovama života na Zemlji, kao i onoga za kojim tragamo u svemiru. Poseban soj bakterije Halomonadaceae, koji može uporabiti arsen, element koji je otrovan za živa bića označen je kao GFAJ-1. “Naši su rezultati podsjetnik da život može biti mnogo fleksibilniji no što općenito pretpostavljamo. Ako nešto na Zemlji može činiti nešto toliko neočekivano, što onda može život u svemiru?”, upitala se tada astrobiologinja Felisa Wolfe-Simon.

Znakoviti intervju

Američki poduzetnik, vlasnik tvrtke za svemirske tehnologije Bigelow Aerospace i suradnik NASA-e Robert Bigelow u lipnju 2017. izjavio je u emisiji “60 Minutes” da je “apsolutno uvjeren da izvanzemaljci postoje te da u ovom trenutku žive na Zemlji”. Novinarka Lara Logan upitala ga je misli li da su NLO-i sletjeli na Zemlju. “Izvanzemaljci su bili i još su ovdje. Potrošio sam milijun i milijune, vjerojatno više od bilo kojeg Amerikanca koji se bavi tom temom”.

Logan ga je tada upitala ne misli li da je riskantno javno pričati o tome. Bigelow je rekao da ga nije briga što ljudi misle jer to ne mijenja stvarnost onoga što on zna. Pritom nije otkrio jesu li mu istraživanja i privatna putovanja u svemir otkrila nešto o izvanzemaljskom životu, no znakovito je zaključio: “Ljudi ne moraju ići nikamo. Izvanzemaljci su nam pred nosom”.

A gdje su dokazi?

Talijanski fizičar i nobelovac Enrico Fermi (1901.-1954.) postavio je čuveno pitanje: “Ako su izvanzemaljci svakodnevica, zašto još nismo uspostavili kontakt s njima?”. Po njemu se to pitanje naziva Fermijev paradoks na koji zapravo još ne postoji jednoznačan odgovor.

No, u rujnu prošle godine znanstvenici su objavili studiju u časopisu “The Astronomical Journal” u kojemu su iznijeli tezu da su izvanzemaljci već davno bili na Zemlji, i to u vrijeme dok ljudi još nisu ni postojali. Autori te studije smatraju da prethodna istraživanja nisu uzela u obzir ključnu činjenicu – naša se galaktika okreće. Baš kao što planeti kruže oko zvijezda, tako zvijezde kruže oko središta galaktike. Našem Suncu taj put traje 230 milijuna godina. No, zvijezde orbitiraju različitim brzinama, što znači da se povremeno nalaze na međusobno bližim udaljenostima. Prema istraživanju, izvanzemaljci možda čekaju bliske susrete kako bi preskočili u drugi zvjezdani sustav i tako istražili planete u njihovim naseljenim zonama.

Da bi istražili scenarije u kojima bi izvanzemaljci mogli postojati, znanstvenici su iskoristili numeričke modele za simulaciju širenja hipotetske civilizacije širom galaktike. U obzir su uzeli različite mogućnosti: blizinu novih zvjezdanih sustava, domet i brzinu hipotetskih međuzvjezdanih sondi te vremenski razmak između slanja sondi.

Možda su nam upravo u ovom trenutku bliske zvijezde oko kojih žive inteligentne civilizacije pa je to razlog za njihov boravak među nama. No isto tako postoji i ona druga mogućnost – da izvanzemaljci nikada nisu bili na Zemlji. Čuveni britanski pisac i izumitelj Arthur C. Clarke (1917.-2008.) rekao je: “Postoje dvije mogućnosti: ili smo sami u svemiru ili nismo sami u svemiru. Obje su zastrašujuće”.