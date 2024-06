Sve više se širi ‘bakterija koja jede meso’: Bolest se razvija u svega nekoliko sati

U Japanu se posljednjih dana šire vijesti o “bakteriji koja jede meso”. Riječ je o streptokoku koji uzrokuje sindrom streptokoknog toksičnog šoka (STSS).

U Japanu je zabilježeno već više od tisuću slučajeva ove bolesnici u prvih šest mjeseci 2024. godine. Slučajevi još nisu objavljeni u recenziranim časopisima, pa izvještaje ipak treba uzeti sa zrnom sumnje, prenosi Science Alert.

STSS je uzrokovan bakterijom Streptococcus pyogenes, ili “Strep A”. Te su bakterije prilično uobičajene, ali određeni sojevi mogu uzrokovati ozbiljnije bolesti – poznate kao invazivna bolest grupe A streptokoka.

Strep throat is an infection of the throat caused by Streptococcus pyogenes bacteria (Group A Streptococcus). This JAMA Patient Page describes strep throat, its signs and symptoms, diagnosis, treatment, and potential complications. https://t.co/ONGyw6qudQ pic.twitter.com/T2uPyBK6jh

— JAMA (@JAMA_current) May 2, 2024