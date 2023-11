Sve je više viđenja legendarnih čudovišta poput Nessie: Najnoviji incidenti tjeraju strah u kosti

Autor: Zlatko Govedić

Unatoč završetku vrhunca turističke sezone, i dalje pristižu izvještaji o viđenju legendarnih kriptozooloških stvorenja koja su prijavljena na Službeni registar viđenja Nessie, tzv. čudovišta iz Loch Nessa, i stvorenja imenom Yowie koji je pak australski pandan Bigfootu. Usto, stigli su i rezultati DNK analize “jetijeve” dlake s Himalaje.

Najnoviji unos na Loch Ness Sightings Register odnosi se na viđenje koje se dogodilo 7. listopada, a prijavio ga je Sash Lake, putnik koji je putovao autobusom iz sela Drumnadrochita (Škotska, UK) kada je primijetio nešto neobično u vodi.





Bilo je oko 12.20. Kiša i magla smanjile su vidljivost.

Intrigantno svjedočenje

“Nešto mi je privuklo pozornost otprilike pet sekundi i trgnulo me. Vidio sam ogromnu crnu masu na sredini jezera, otprilike veličine dvokatnog autobusa.

Rekao bih da je bilo udaljeno oko 70 do 100 m od mene. Bio sam zbunjen i nisam mogao vjerovati.

Poskočio sam kako bih bolje vidio. Drveće je potpuno zaklonilo moj pogled otprilike 5 do 8 s. Bilo je to mjesto s kojega se moglo dobro vidjeti. No kada sam ponovno pogledao prema mjestu gdje sam vidio crnu masu, nije bilo ničega”, ispričao je Lake.

S obzirom na loše vremenske uvjete i drveće koje je zaklonilo pogled, teško je znati je li on doista vidio nešto neobično u vodi ili mu se samo učinilo. Također ne znamo je li netko drugi u autobusu vidio isto.

Što god bio slučaj, to je u najmanju ruku zanimljivo i intrigantno svjedočenje.

Rastrgana divlja svinja

S druge strane, istraživač Dean Harrison, koji već 25 godina traga za čudovištem imenom Yowie, koji navodno lunja divljinama Queenslanda (Australija), nedavno je objavio videozapis s divovskim otiscima nogu i rastrganom divljom svinjom, tvrdeći da je riječ o dokazu postojanja tog tajanstvenog bića.









Videozapis su snimili radnici koji su radili na Adani Rail, projektu u središnjem Queenslandu između rudarskih gradova Claremonta i Glendena.

Bili su zatečeni prizorom divlje svinje koja je doslovno bila rastrgana na dva dijela, što ukazuje na neku vrstu velikog i snažnog bića.

Pronašli su i tragove povlačenja i ogromne otiske stopala koji dodatno produbljuju misterij.

Ljudi su navodno doživjeli i čudne zvukove te su imali osjećaj da ih netko promatra u kampu.









“Opis izgleda vrlo autentično. Po mom mišljenju, sve izgleda vjerodostojno. Često primam izvješća o životinjama koje su rastrgane napola”, tvrdi Harrison.

Naravno, teško je zaključiti je li divlju svinju doista ubila velika nepoznata vrsta dvonogog majmunolikog bića, posebno zato što nitko nije uhvatio to biće na djelu.

Ipak, ostaje nejasno što je moglo prouzročiti takvo trganje životinje.

Jetijeva dlaka

Učitelj meditacije Andrew Benfield i politički aktivist Richard Horsey putovali su tijekom ove godine po Indiji, Mjanmaru, Nepalu i Butanu u potrazi za legendarnim himalajskim bićem jetjem u sklopu radijske serije “Yeti” na BBC Radio 4.

Jeti, poznat i kao Strašni snježni čovjek, jest naziv za čovjekoliko stvorenje koje navodno živi na Himalaji.

Iako sami nisu svjedočili stvorenju tijekom putovanja, dvojac je pronašao dlaku za koju su vjerovali da je mogući fizički dokaz postojanja jetija. Dlaku su predali na DNK analizu kako bi doznali pripada li kakvoj nepoznatoj vrsti.

Sada, nekoliko mjeseci poslije, stigli su rezultati analize.

Ispostavilo se da uzorak dlake zapravo pripada konju.