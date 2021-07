SVE JE SPREMNO ZA LET U SVEMIR: Nakon Bransona, na redu je najbogatiji od milijardera, evo kako teku pripreme!

U posljednje je vrijeme svemir interesantan mnogim svjetskim milijarderima.

Njihova opsesija prostorom koji nas okružuje dovela je do toga da krenu i van granica planeta.

Ovdje se radi o privatnim letovima, iako se govori i o komercijalnima u skorije vrijeme. Britanski biznismen Richard Branson je pretekao kolege i prošlog tjedna ostvario svoj dječački san. odletio je u svemir s letjelicom svoje tvrtke ‘Virgin Galactic’ i uspješno se vratio na zemlju, 11. srpnja.

Iako je i sam osnovao svemirsku kompaniju ‘Space X’, spominje se i da je Elon Musk kupio kartu za let Bransonovog ‘Virgin Galactica’.

No, sada je, pak, na redu Jeff Bezos, osnivač Amazona i najbogatija osoba na svijetu, koji bi se trebao 20. srpnja otisnuti u svemir. Na tom putovanju pratit će ga brat i još dvoje ljudi.

This is just the beginning. Watch the launch live on July 20 at https://t.co/7Y4TherpLr. Broadcast starts at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/W0yGMftwoW

— Blue Origin (@blueorigin) July 16, 2021