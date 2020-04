SVE JE LAŽ? LOŠO RAZOTKRIVA ZAVJERU? ‘Sotona! Evo što vam kriju o koroni’

“Domovinska sigurnost ne postoji”, komentar je to geopolitičara, geostratega i admirala Davora Domazeta Loše na prvu ovogodišnju sjednicu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, na kojoj su uz premijera Andreja Plenkovića sudjelovali ministar obrane Damir Krstičević, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, savjetnik Predsjednika RH za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj i čelnici sastavnica sustava domovinske sigurnosti.

”Mi nemamo ni nacionalne sigurnosti, a poglavito ne domovinske sigurnosti, kako ćemo se baviti nečime što ne postoji”, pita se Lošo. ”Da postoji sigurnost onda nas ne bi zatvorili. Ne bi nas strpali u koncentracijske lobije, ne bi ovi sa Kaptola zatvorili crkve za Uskrs, ne bi izmišljali i lagali svaki dan, ovo sve oko korona virusa je sve izmišljotina i laž, odnosno način na koji oni to prikazuju. Zašto nema sigurnosti? Kako oni mogu voditi domovinsku sigurnost kada oni uopće ne poznaju svjetsku geopolitiku? Do njihovih sivih moždanih stanica još nije doprlo da SAD nisu jedina velesila svijeta, i da gube svoju moć. Do njihovih sivih moždanih stanica nije doprlo da postoje druga dva tabora, jedan je Kina kao gospodarska supervelesila, a druga je Rusija kao svemirska, energetska i vojna velesila. Oni ne znaju da se moć treba dijeliti, jer su oni poslušnici”, kaže admiral dodajući da su naši vladajući poslušnici Bruxellesa. Dom premijera Plenkovića nije Zagreb, već Bruxelles.

”Što on provodi? Provodi nešto što jeste. Bespotrebno je govoriti što jest korona virus. Labaratorijski stvorena bolest. Labaratorijski! Bile su dvije ekipe 2012. godine, odnosno odmah su krenuli nakon 2003. godine, jedna u Americi, jedna u Kini sa ciljem da se provede korona virus. I on je testiran. U Americi je testiran na miševima. I kada je 2015. godine proizveden na testu miševima dogodilo se to da testiraju i mlađe i starije miševe. Mlađi su obolijevali na način da su gubili težinu, a stariji uz to i ugibali. Onda su im dali cjepivo protiv toga, mlađima nije pomoglo ništa, starijima se bolest dodatno pogoršala. Oni sada hoće nas cijepiti sve da bi nam ugradili ID čip”, priča Lošo dodajući da se radi o digitalnoj čipaciji.

”Žig na čelo ili na desnicu. I onda nitko neće moći putovati ako nema taj žig. To je sotona, oni ne služe domovinskoj sigurnosti, nego sotoni. Domovinska sigurnost znači da ti štitiš svoj dom, u domu je to obitelj, a kakvo je to štićenje doma i domovine i obitelji kada ovi superlati crkveni izgubljeni u prostoru i vremenu zatvaraju na Uskrs prvi put u povijesti kršćanstva, kršćani neće slaviti Uskrs, svoj najveći blagdan”, upozorava naš sugovornik referirajući se i na Nacionalni stožer za kojega tvrdi kako su ga “mediji dodatno isprofilirali i popularizirali ispirući mozak preplašenom narodu.”

”Oni ugrožavaju domovinsku sigurnost neprekidnom proizvodnjom straha. Što znači kada se oni svaki dan uključe u isto vrijeme i kažu nam tri brojke – broj oboljelih, broj umrlih, i izliječenih. To znači da se ljudi straše. Ne znaš tko je umro, a tko obolio. Oni su proizvođači straha, a svaki dan lažu. Zamislite vi doktoricu Markotić, onda kod Stankovića izjavi ako ima čovjek leukemiju i dobije virus umro je od koronavirusa, a ne od leukemije. Pa zamislite vi to? Oni su točno ono kako ih je nazvao profesor Radman, a to su nekompetentni cirkusanti”, smatra Lošo te upozorava da Božinović koji svako malo posjećuje Macrona postaje najpopularniji političar u državi.

”On je preuzeo vlast, suspendirao se Sabor. Zamislite vi, oni imaju sjednicu Sabora, ali se ne može ići u crkvu. Zamislite koliko nam lažu. Za Uskrs će produžiti radno vrijeme dućanima radi gužve, a u crkvu se ne može ići. Dakle nema ni D od domovinske sigurnosti, oni su ugrozili dom, obitelj i sigurnost svih nas”, zaključuje Lošo.