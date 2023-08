Šume su već počele umirati? Šokantni rezultati studije predviđaju novu katastrofu

Autor: Zlatko Govedić

Klimatske promjene mogle bi tropske prašume svijeta postupno učiniti prevrućima da bi se odvijala fotosinteza, a to bi na kraju moglo izazvati njihov kolaps, upozorava nova studija.

Tropske prašume vitalna su područja za naš planet. Prostiru se na 12 milijuna km², što je oko 6% Zemljine površine, i dom su polovici svjetskih životinjskih i biljnih vrsta.

Usto su i vitalne zalihe svjetske slatke vode. Samo Amazonski bazen skladišti jednu petinu.





Fotosinteza u kišnim šumama proizvodi 32% kisika na planetu i pomaže stabilizirati globalnu klimu usisavanjem milijardi tona ugljičnog dioksida iz atmosfere svake godine.

Kritičan porast temperature

Koristeći podatke prikupljene s Međunarodne svemirske postaje (MSS), znanstvenici su otkrili da se mali, ali rastući postotak lišća drveća u tropskim šumama približava maksimalnom temperaturnom pragu za fotosintezu lišća.

Prosječna kritična temperatura iznad koje fotosintetski strojevi u tropskom drveću počinju otkazivati ​​jest 46,7 °C.

Trenutačno samo 0,01% svih listova prelazi ovu kritičnu temperaturu svake godine, no znanstvenici upozoravaju da bi porast temperature zraka od 4 °C mogao gurnuti drveće u tropskim šumama preko kritične točke i dovesti do masovnog pomora.









“To bi značilo katastrofu za Zemljine klimatske sustave i biološku raznolikost”, tvrde autori studije.

“Iz naše je perspektive zabrinjavajuće to što vidimo nelinearne trendove. Primjerice, kada se zrak zagrije za, recimo 2 do 3 °C, temperatura listova može porasti i za 8 °C. Iako je to slučaj kod veoma malog postotka listova, naša je najbolja pretpostavka da bi povećanje temperature od 4 °C moglo uzrokovati ozbiljne probleme za svjetske tropske šume”, kaže ekoinformatičar Christopher Doughty sa Sveučilišta Sjeverne Arizone (SAD).

Kako uopće izmjeriti temperaturu prašume?

Istraživači su upotrijebili instrument “Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station” (ECOSTRESS) na MSS-u.

Kombinirali su očitanja temperature od 2018. do 2020. s tisućama zemaljskih mjerenja napravljenih pirgeometrima s infracrvenim senzorom u prašumama diljem Južne Amerike, središnje Afrike i jugoistočne Azije.

Računanjem tih rezultata otkriveno je da su temperature krošnji u prosjeku dosegle vrhunac od oko 34 °C, a mali udio premašio je 40 °C.

Štoviše, svake sezone 0,01% lišća premašilo je kritičnu temperaturu iznad koje će se njihova fotosinteza vjerojatno zaustaviti, što će rezultirati njihovom smrću.

Taj broj možda zvuči beznačajno, ali istraživači su primijetili da bi se ubrzo mogao povećati. “Iako je broj malen, ima velike implikacije. Neće ići od 0,01 do 0,02. Skočit će nelinearno, povećavat će se mnogo brže”, tumači ekolog Joshua B. Fisher sa Sveučilišta Chapman (Kalifornija, SAD).

Zatvaranje stome

Znanstvenici su otkrili da je prosječno povećanje temperature zraka oko lišća od 3,9 °C uzrokovalo da je kod onih koji su bili najviše izloženi toplini, došlo do zatvaranja stome (kapilarnog otvora) koje im donosi vodu, što je pak dovelo do njihove smrti. To je izazvalo kaskadni učinak, povećavajući temperaturu oko preostalih listova i ubijajući njih, njihove grane i cijela stabla.

“Ako imate 10% lišća koje umire, cijela grana će biti toplija jer kritični dio te grane više ne može hladiti stablo. Kada drvo uvene, može uvenuti i cijela šuma,” zaključuje Doughty.