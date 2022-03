STVARNOST SVE VIŠE PODSJEĆA NA BIBLIJSKI POTOP! Kineske istraživače šokirali su rezultati porasta razine mora

Kineski istraživači rekonstruirali su povijest promjene razine Južnog kineskog mora koristeći lokalne koralje te otkrili da je razina mora od 1900. godine porasla za 150 milimetara.

Studiju su proveli istraživači s Instituta za oceanologiju Južnog kineskog mora pri Kineskoj akademiji znanosti i drugih institucija u zemlji, a fokusirali se na koralj Porites, široko rasprostranjeni koralj u Južnom kineskom moru s visokom stopom rasta, a koji je osjetljiv na promjene okoliša.

Istraživači su analizirali mehanizam korelacije između kisika stabilnih izotopa koralja i razine mora, saliniteta površine mora, temperature površine mora i padalina Južnog kineskog mora te rekonstruirali rekord razine mora u godišnjoj rezoluciji.

Studija je pokazala da je razina mora padala za 0,73 mm godišnje od 1850. do 1900., a zatim porasla za 1,31 mm godišnje od 1900. do 2015. Rast razine mora u Južnom kineskom moru se ubrzao, dižući se godišnje za 3,75 mm od 1993. godine.

Znanstvenici su zaključili da promjene razine mogu biti rezultat kombinacije sunčeve aktivnosti i stakleničkih plinova od 1850. do 1950. godine, a staklenički plinovi možda su bili glavni uzrok brzog porasta razine mora od 1950. godine.

