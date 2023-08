Studija na drogiranim štakorima dovela do neočekivanog otkrića: Bliže smo razumijevanju misterija svijesti

Autor: Zlatko Govedić

Psihodelici izazivaju izmijenjena stanja svijesti kod ljudi tako što korjenito mijenjaju naš uobičajeni obrazac osjetilne percepcije, misli i emocija. Istraživanje terapeutskog potencijala psihodelika značajno je poraslo u posljednjem desetljeću.

Neurofiziolog Pär Halje sa Sveučilišta u Lundu (Švedska) sa svojim je suradnicima objavio studiju o štakorima u kojoj zaključuju da psihodelici radikalno mijenjaju način na koji neuroni međusobno komuniciraju i kolektivno se ponašaju.

Istraživače je oduvijek intrigirala ideja da se psihodelici mogu koristiti kao alat za proučavanje neuralne osnove ljudske svijesti na laboratorijskim životinjama. U konačnici, dijelimo isti osnovni neuralni hardver s drugim sisavcima, a vjerojatno i neke osnovne aspekte svijesti.





Nejasan mehanizam

“Dakle, ispitivanjem onoga što se događa u mozgu kada postoji psihodelično inducirana promjena u svjesnom iskustvu, možda možemo prikupiti uvide u to što je svijest uopće. Još ne znamo puno o tome kako mreže stanica u mozgu omogućuju svjesno iskustvo. Dominantno gledište je da se svijest nekako pojavljuje kao kolektivni fenomen kada se disperzirana obrada informacija pojedinačnih neurona (moždanih stanica) integrira dok stanice međusobno djeluju. Ali mehanizam kojim bi se to trebalo dogoditi ostao je nejasan. Do sada”, kaže Halje.

Tim je usporedio dvije različite klase psihodelika kod štakora: klasični LSD tip i manje tipični ketaminski tip (ketamin je anestetik u većim dozama). Poznato je da obje klase izazivaju psihodelična iskustva kod ljudi, unatoč tome što djeluju na različite receptore u mozgu.

Halje i suradnici koristili su elektrode za istovremeno mjerenje električne aktivnosti iz 128 odvojenih područja mozga devet budnih štakora dok su im davani psihodelici. Elektrode su mogle uhvatiti dvije vrste signala: električne moždane valove uzrokovane kumulativnom aktivnošću u tisućama neurona i manje prolazne električne impulse, zvane akcijski potencijali, iz pojedinačnih neurona.

Dvije klase psihodelika

Klasični psihodelici, poput LSD-a i psilocibina (aktivni sastojak “čarobnih gljiva”), aktiviraju receptor u mozgu (5-HT2A) koji se inače veže na serotonin, neurotransmiter koji regulira raspoloženje i mnoge druge stvari. Ketamin, s druge strane, djeluje tako da inhibira drugi receptor (NMDA), koji se obično aktivira glutamatom, primarnim neurotransmiterom u mozgu za aktiviranje neurona.









“Nagađali smo da bi, unatoč tim razlikama, dvije klase psihodelika mogle imati slične učinke na aktivnost moždanih stanica. Doista, pokazalo se da su obje klase lijekova inducirale vrlo sličan i osebujan obrazac moždanih valova u više regija mozga”, pišu istraživači.

Moždani valovi bili su neobično brzi, oscilirajući oko 150 puta u sekundi. Također su bili iznenađujuće sinkronizirani između različitih regija mozga. Poznato je da se u normalnim uvjetima u nekim regijama mozga povremeno pojavljuju kratki naleti oscilacija slične frekvencije. Ali u ovom slučaju, to se dogodilo tijekom duljeg trajanja.

‘Fazna sinkronizacija’

Znanstvenici su prvo pretpostavili da jedna moždana struktura stvara val i da se on zatim širi na druga mjesta. No podaci nisu bili u skladu s tim scenarijem. Umjesto toga, uočili su da su valovi išli gore-dolje gotovo istovremeno u svim dijelovima mozga gdje su ih mogli otkriti – fenomen je to koji se naziva “fazna sinkronizacija”.

“Takva čvrsta fazna sinkronizacija na tako velikim udaljenostima, koliko znamo, nikada prije nije primijećena”, tvrdi tim.

Tim je također mogao mjeriti akcijske potencijale pojedinačnih neurona tijekom psihodeličnog stanja. Akcijski potencijali su električni impulsi, ne dulji od tisućinke sekunde, koji nastaju otvaranjem i zatvaranjem ionskih kanala u staničnoj membrani. Oni su primaran način na koji neuroni utječu jedni na druge pa se smatraju glavnim prijenosnikom informacija u mozgu.

Međutim, djelovanje akcijskog potencijala uzrokovano LSD-om i ketaminom značajno se razlikovalo. Kao takvi, ne mogu se izravno povezati s općim psihodeličnim stanjem. Za LSD, neuroni su bili inhibirani, što znači da su ispaljivali manje akcijskih potencijala, u svim dijelovima mozga. Za ketamin, učinak je ovisio o tipu stanice – određeni veliki neuroni bili su inhibirani, dok je vrsta manjih, lokalno povezujućih neurona, aktivirala više.

Svaki djelić informacije je vrijedan

Stoga je vjerojatno fenomen sinkroniziranog vala – kako se neuroni kolektivno ponašaju – najjače povezan sa psihodeličnim stanjem. Mehanički, to ima smisla. Vjerojatno je da ta vrsta povećane sinkronije ima velike učinke na integraciju informacija kroz neuralne sustave na koje se oslanja normalna percepcija i kognicija.

“Mislimo da je ta moguća veza između dinamike sustava na razini neurona i svijesti fascinantna. Ona sugerira da se svijest oslanja na povezano kolektivno stanje, a ne na aktivnost pojedinačnih neurona – ona je veća od zbroja svojih dijelova”, tumači tim.

“Ipak, ta je veza u ovom trenutku još veoma spekulativna jer taj fenomen još nije uočen u ljudskom mozgu. Također, treba biti oprezan kada se ljudska iskustva ekstrapoliraju na druge životinje. Naime, nemoguće je točno znati koje aspekte dijelimo sa svojim rođacima glodavcima. No kada je riječ o otkrivanju dubokog misterija svijesti, svaki djelić informacije je vrijedan”, zaključuje Halje.