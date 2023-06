Stručnjak objašnjava što je zapravo katastrofalna implozija: ‘Posada Titana umrla je za manje od 20 milisekundi’

Autor: Zlatko Govedić

Četverodnevna potraga za nestalom podmornicom Titan završila je tragično. Izvješća su potvrdila da je plovilo bilo podvrgnuto “katastrofalnoj imploziji” u nekom trenutku tijekom putovanja prema olupini Titanica, što je odmah ubilo svih pet putnika.

“Polje krhotina koje se sastoji od pet različitih velikih dijelova podmornice pronađeno je na morskom dnu vozilom na daljinsko upravljanje, oko 500 m od pramca Titanica”, izvijestili su dužnosnici.

Ova su otkrića u skladu s prethodnim vijestima da je akustični potpis “u skladu s implozijom” otkrila američka mornarica istog dana kada je Titan započeo spuštanje.





Mornarički senzori na morskom dnu detektirali su trag u općem području u kojem je plovilo ronilo kada je izgubilo komunikaciju s matičnim brodom.

Možemo pretpostaviti da se implozija stvarno dogodila prvog dana ronjenja, ali možda ne baš u isto vrijeme kad je izgubljena komunikacija s matičnim brodom. Ali zašto se to dogodilo?

Tlačni trup

Većina podmornica, ako ne i sve, koje rade na dubini imaju tlačni trup izrađen od jednog metalnog materijala s visokom granicom razvlačenja. To je obično čelik za relativno male dubine (otprilike manje od 300 m), ili titanij za veće dubine.

Tlačni trup od titanija ili debelog čelika obično je sfernog oblika koji može izdržati pritiske drobljenja koje možete očekivati ​​na 3800 m, što je dubina na kojoj leži olupina Titanica.

Titan je, međutim, bio drukčiji. Njegov tlačni trup izrađen je od kombinacije titanija i kompozitnih karbonskih vlakana. To je donekle neobično iz perspektive građevinskog inženjerstva budući da su, u kontekstu dubokog ronjenja, titanij i ugljična vlakna materijali sa znatno različitim svojstvima.









Titanij je elastičan i može se prilagoditi proširenom rasponu naprezanja bez ikakvih mjerljivih trajnih naprezanja nakon povratka na atmosferski tlak. Skuplja se kako bi se prilagodio tlačnim silama i ponovno se širi kako se te sile smanjuju. Kompozit od ugljičnih vlakana, s druge strane, mnogo je čvršći i nema istu vrstu elastičnosti.

Možemo samo nagađati što se dogodilo s kombinacijom te dvije tehnologije, koje se dinamički ne ponašaju na isti način pod pritiskom.

No ono što možemo reći gotovo sigurno jest to da bi došlo do neke vrste gubitka integriteta zbog razlika između tih materijala. Kompozitni materijal potencijalno bi mogao doživjeti “raslojavanje” ili “delaminaciju”, što dovodi do odvajanja slojeva ojačanja (“armature”).









To bi stvorilo defekt koji je izazvao trenutnu imploziju zbog podvodnog tlaka. Unutar manje od jedne sekunde, plovilo – stisnuto masom vodenog stupa od 3800 m – odmah se zgužvalo sa svih strana.

Posljednji trenuci

Kada je sve dizajnirano, proizvedeno i testirano savršeno, imate oblik dovoljno blizak savršenstvu koji može izdržati ukupni tlak koji se primjenjuje iz svih smjerova. U tom scenariju, materijal može “disati” – skupljati se i širiti prema potrebi s dubinom. Implozija Titana znači da se to nije dogodilo.

“Sama implozija ubila je cijelu posadu za manje od 20 milisekundi. Zapravo, ljudski mozak ne može ni obraditi informacije tom brzinom. Koliko god vijest bila uznemirujuća, možda ipak možemo naći utjehu u tome da putnici Titana nisu doživjeli zastrašujuću i dugotrajnu agoniju”, zaključuje Eric Fusil, izvanredni profesor elektrotehnike i strojarstva na Sveučilištu u Adelaideu (Australija).