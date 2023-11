Stručnjaci objasnili zašto se ne sjećamo vremena dok smo mali: Razlog je iznenađujuć

Autor: F.F

Infantilna amnezija, fenomen zbog kojeg se rijetko tko može sjetiti vrlo ranih uspomena, poput osmijeha majke ili mirisa rođendanske torte, intrigira istraživače koji pokušavaju razumjeti što se događa u mozgu tijekom tih ranih godina. Razlog zaborava tih ranih uspomena vjerojatno nije u tome što kao djeca ne zadržavamo informacije.

Većina istraživanja sugerira da naši mozgovi u toj dobi još nisu organizirani na način koji omogućuje formiranje kompleksnih neuronskih uzoraka poznatih kao sjećanja. Djeca mlađa od 2 do 4 godine obično nemaju “epizodičko pamćenje”, što znači pamćenje detalja određenog događaja. Sjećanja na takve događaje pohranjena su u različitim dijelovima mozga, a hipokampus igra ključnu ulogu u povezivanju tih dijelova, piše LiveScience.





Dvije su teorije

Postoje dvije glavne teorije o infantilnoj amneziji. Prema jednoj teoriji, djeca možda ne razvijaju epizodičko pamćenje do dobi od 2 do 4 godine, jer je to vrijeme kada hipokampus počinje povezivati fragmente informacija. Druga teorija sugerira da se te rane uspomene možda pohranjuju, ali se borimo s njihovim prisjećanjem kao odrasli.

Studije provedene na miševima ukazuju da se “zaboravljene” dječje uspomene mogu obnoviti stimulacijom neuronskih putanja povezanih s određenim sjećanjima. Ova istraživanja ukazuju na složene procese u mozgu tijekom dječjeg razvoja i imaju potencijalne implikacije za razumijevanje pamćenja i zaboravljanja, posebno u kontekstu neuroloških poremećaja poput autizma.