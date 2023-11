Stručnjaci objasnili sve veći broj NLO incidenata: ‘Najviše ih vidimo u vrijeme krize i rata’

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Tijekom tisućljeća ljudi su opisivali neobjašnjive svjetlosne pojave na nebu. Neki fenomeni poput kometa, meteorskih rojeva, bolida, aurora, pa čak i svjetla potresa, danas se lako objašnjavaju, no u prošlosti su bili itekako zbunjujući.

Pošto su u javnost procurile klasificirane snimke, američki Kongres u posljednje vrijeme istražuje neidentificirane zračne pojave (NZP, eng. UAP). Dok umirovljeni bojnik zračnih snaga David Grusch (36) tvrdi da američka vlada posjeduje “izvanzemaljsku tehnologiju”, u nedavnom se izvješću NASA-e zaključuje kako nema dokaza da su NZP-ovi doista izvanzemaljskoga podrijetla.





Drevni su pak pisci te fenomene vidjeli kao znakove društvene napetosti i prijeteće katastrofe. Čini se da je moderna reakcija na NZP-ove slična onima prije više tisuća godina. Postoji duga povijest čudnih objekata na nebu povezanih s političkim i vojnim krizama.

Opis spektakularnih “Jahvinih kola” u prvom poglavlju starozavjetne knjige proroka Ezekijela iz 6. st. pr. Kr. stoljećima je fascinirao vjernike, teologe, ufologe i znanstvenike. Iako se stručnjaci uglavnom slažu da je riječ o viziji punoj simbolike, brojni su entuzijasti mišljenja da kola imaju sve odlike futurističke svemirske letjelice.

Ezekijel je promatrao nevjerojatan prizor na nebu. Sa sjevera je došao snažan vjetar, a s njim je stigao ogroman oblak obasjan blistavim plamenom. Unutar tog oblaka primijetio je nešto poput sjajnog metala.

Čudna pojava

U središtu tog čudesnog prizora bila su četiri bića nalik na ljude, ali s četiri lica i četiri krila. Njihove noge bile su ravne poput telećih i sjajne kao polirana mjed. Svako od tih bića imalo je četiri različita lica: čovjeka, lava, vola i orla. Njihova su krila bila široko raširena i nisu se okretala dok su se kretala naprijed. Bića su se stalno kretala u smjeru u kojem ih je gonio duh. Nisu se okretala na strane.

Između tih bića Ezekijel je primijetio nešto poput gorućeg ugljena ili žara, što je lebdjelo i kretalo se među njima. Plamenovi su bljeskali iz ognja, a bića su brzo trčala naprijed-natrag poput munja. Zatim je opazio četiri kotača na tlu, ispod svakog od tih bića. Kotači su bili izrađeni od dragog kamenja i imali su isti oblik. Mogli su se kretati u svim smjerovima bez potrebe za okretanjem.









Nad glavama bića nalazio se nebeski svod, sjajan i proziran. Krila su im bila raširena i dodirivala su se, a ispod svoda čuo se zvuk krila koji je podsjećao na huk jakih voda i zvuk silnog vjetra. Također, s nebeskog svoda dopirala je grmljavina.

Najvažniji dio vizije bio je sjajni lik na nebeskom prijestolju, nalik na čovjeka. Sjaj je izbijao iznutra i oko njega, poput ognja. S bokova mu se širila sjajna svjetlost koja je podsjećala na dugu. Ta svjetlost predstavljala je “Jahvinu slavu”, tj. Božju prisutnost.

U hinduističkim svetim tekstovima spominju se mitske leteće palače – vimāne. Njima su bogovi mogli letjeti do svih kutaka svemira. U drevnim se Vedama ne spominju izrijekom, ali postoje opisi letećih kočija kojima su upravljali bogovi poput Indre ili Sūrye, a vukle su ih životinje, obično leteći konji.









Indijski filozof Dayananda Saraswati (1824. – 1883.) tako navodi “Himan zagonetke” (Rgveda 1.164.47-48) kao dokaz svemirske letjelice. U tom teško razumljivom tekstu koji je nastao između 15. i 10. st. pr. Kr., između ostalog, piše:

“Duž mračnog puta, žutosmeđe pernate ptice, obučene u vode, lete prema nebu. One su se vratile ovamo kao kiša iz sjedišta istine. Tek se tada zemlja navlažila maslom. Kotač kola (Sunca) je jedan, a njegovih segmenata kotača jest dvanaest, njegova su kotača tri: tko to razumije? Oni koji lutaju dalje i dalje, slažu se zajedno na tome, kao tri stotine klinova, kao šezdeset i više.”

Dok se stručnjaci danas slažu da je to alegorijski opis godine koja se sastoji od 12 mjeseci, tri (tradicionalna indijska) godišnja doba i 360 dana, Saraswati je te stihove protumačio tako da znače: “Brzo skaču u svemir letjelicom koristeći vatru i vodu, a ona sadrži dvanaest stupova, jedan kotač, tri stroja, 300 osovina i 60 instrumenata”.

Hinduistički tekstovi

No opis cvjetne letjelice (pušpaka-vimāna) demona Rāvane u indijskom epu Rāmāyani mnogo je “opipljiviji”. To je prva letjelica koja se spominje u postojećim hinduističkim tekstovima. Izvorno ju je izradio Viśvakarman za Brahmu, hinduističkog boga stvaranja, koji ju je poslije dao Kuberi, bogu bogatstva. No potom ju je ukrao njegov polubrat Rāvana, kralj Lanke.

“Cvjetnu letjelicu koja nalikuje Suncu i pripada mom bratu donio je moćni Rāvana. Ta zračna i izvrsna vimāna ide posvuda po volji. Ta je kočija nalik svijetlom oblaku na nebu. Kralj Rāma je ušao u nju, a izvrsna kola pod zapovjedništvom Raghire podigla su se u višu atmosferu”.

Rimski povjesničar Tit Livije (59. pr. K. – 17.) najpoznatiji je po djelu “Povijest Rima” (Ab Urbe condita) u kojem opisuje događaje od osnutka Rima 753. pr. Kr. pa sve do svoga doba.

Opisujući “znakove zime” 218. pr. Kr., rekao je da su se “sjajni brodovi ukazali na nebu”. Tada je počeo Drugi punski rat, a kartažanski vojskovođa Hanibal bio je na pragu pobjede.

Možda su ti “brodovi” na nebu bile čudne oblačne formacije, no izbor Livijevih riječi ukazuje na nešto “sjajno”, što je osobina koja se i danas povezuje s NZP-ovima. Štoviše, ponovno je opisao “brodove na nebu” 173. pr. Kr., kad se navodno “iznenada pojavila velika flota”.

U proljeće 217. pr. Kr., dok je Hanibal još prijetio Rimu, Livije kaže da su se “okrugli štitovi pojavili na nebu” iznad središnje Italije.

Nije rekao jesu li ti objekti sjali poput “brodova” viđenih prethodne godine, ali “štitovi” podsjećaju na izgled “letećih tanjura”, tipičnih NLO-a koji su se često spominjali za vrijeme hladnog rata.

Prekinuta bitka

U životopisu rimskog generala Lukula (114. – 56. pr. Kr.), starogrčki povjesničar Plutarh (46. – 127.) također je spomenuo nešto slično. Dok su se Lukulove snage pripremale za bitku s vojskom pontskoga kralja Mitridata VI. Eupatora (135. – 63. pr. Kr.), između dviju vojski pojavio se neobičan objekt.

“Nebo se iznenada razderalo, a veliko tijelo poput plamena palo je između dviju vojski. Po obliku, najviše je sličilo bačvi vina, a po boji je bilo poput rastopljena srebra. Obje su strane bile iznenađene tim prizorom pa su se razdvojile”, opisuje Plutarh.

Sama činjenica da je objekt opisan kao bačva vina “pithos”, tj. da ima ikakav oblik, ukazuje na nešto više od bljeskajućeg svjetlosnog fenomena. Neki su to interpretirali kao meteor, no Plutarhova fokusiranost na njegova sjajna metalna svojstva ne podržava tu teoriju. Kako god, očito je da su obje vojske tu pojavu smatrale lošim znakom jer su se smjesta povukle.

Rimsko-židovski vojskovođa i povjesničar Josip Flavije (37. – 100.) opisao je Prvi židovski ustanak protiv Rimljana, koji je 66. buknuo u Palestini, ubrzo po njegovu povratku iz Rima u rodni Jeruzalem.

Prema njegovim riječima, prije zalaska Sunca na nebu su se pojavile “kočije praćene naoružanim postrojbama koje su se kretale kroz oblake”. Tvrdio je da su tu pojavu vidjeli brojni svjedoci te da su vjerovali da ona predviđa rimsku pobjedu koja je doista i uslijedila.

Te riječi dobile su na težini naročito nakon njegova proroštva da će Vespazijan postati rimski car, što se dvije godine poslije i obistinilo.

Sveti Pavao u svojoj Poslanici Efežanima spomenuo je “štiti vjere”, dok su “brodovi koji putuju nebom” bili česta tema u srednjovjekovnoj Irskoj, kao simbol sigurnosti koju je “brod Crkve pružao vjernicima”.

Sudnji dan

Izvješća o neobičnim pojavama povećavala su se na prijelazu svakog tisućljeća, kada su kršćani strahovali ili se nadali Sudnjem danu, predviđenom u novozavjetnoj Knjizi otkrivenja.

Milenijska ufološka teorija zanimljiv je razvoj kršćanskih predviđanja kraja svijeta, gdje Mesija figurira kao svemirski putnik koji se vraća kako bi nas spasio od “sotonskih izvanzemaljaca”.

Milijuni ljudi svake godine prijavljuju viđenja NZP-ova. Kada ih se intervjuira zbog njihovih iskustava, neki priznaju da su vjernici, dok drugi inzistiraju da nisu.

Važno je napomenuti da bi ufološka teorija mogla biti način pomirenja religije sa znanošću, a to je pristup koji mnogi smatraju privlačnim.

Naravno, nikada nećemo doznati što su svjetlosne pojave i objekti opisani u drevnim tekstovima doista bili, te je li riječ o stvarnim letjelicama ili posljedicama psihičkog stresa.

No činjenica jest da se znatan broj NZP-ova javljao u uvjetima tjeskobe neposredno prije velikih političkih i društvenih promjena.

Mogli bismo reći da drevni, ali i moderni, NZP-ovi potvrđuju našu potrebu da projiciramo svoje krize na objekte na nebu.

Na nama je danas da se zapitamo kakva nam to promjena stiže. Zašto viđamo toliko neidentificiranih zračnih pojava? Ima li to veze s osjećajem da nam se bliži kraj? Ima li to veze s ratom u Ukrajini i nuklearnom prijetnjom, napetim odnosima Sjedinjenih Država i Kine ili pak s klimatskim promjenama koje su već ugrozile naš način življenja?

Možda je vrijeme da se trgnemo i zapitamo što to činimo sebi i vlastitom planetu, pa čak i ako je neki od tih NZP-ova uistinu svemirska letjelica iz koje nas promatraju izvanzemaljci koji ne mogu shvatiti zašto je naša vrsta toliko autodestruktivna.