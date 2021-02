Stručnjaci napravili algoritam za otkrivanje novih koronavirusa kod životinja: Dvije potencijalno opasne vrste žive i kod nas!

Tim stručnjaka sa Sveučilišta u Liverpoolu stvorio je algoritam za otkrivanje novih sojeva koronavirusa među životinjama, koji bi se mogli početi širiti među ljudima. Očekivano, cilj je projekta predviđanje i sprječavanje novih pandemija.

Algoritam je već uspio predvidjeti više potencijalnih domaćina novih virusnih sojeva nego što je to dosad bilo moguće. Otkrio je potencijalne veze između 411 sojeva koronavirusa i 876 vrsta sisavaca.

“Željeli smo otkriti odakle bi mogao da stići sljedeći koronavirus. Koronavirusi često nastaju rekombinacijom dva već postojeća. Kada ta dva virusa zaraze istu stanicu, dolazi do njihove rekombinacije i stvaranja potpuno novog soja virusa”, ističe voditelj studije dr. Marcus S. C. Blagrove.

Prema rezultatima računalnog softvera, azijska cibetka palmašica (Paradoxurus hermaphroditus) mogla bi postati domaćin 32 različita koronavirusa, a europski šišmiš veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) domaćin čak 68 vrsta.

Postojeći SARS-CoV-2 mogao bi se rekombinirati s drugim virusima kod običnog ježa ili europskog zeca, a te vrste žive i na našem području.

