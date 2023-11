Stručnjaci istaknuli načine na koje ljudi mogu izumrijeti: Evo o čemu se radi

Autor: F.F

Ako pogledamo ljudsku prošlost, sadašnjost i budućnost, možemo zaključiti da smo napravili veliki korak prema naprijed, na puno različitih načina. No, ako samo malo zagrebemo po površini, u dosta smo situacija otišli u nazad, ponajviše kada pričamo o očuvanju našeg planeta. Zbog toga ne čudi što se ljudi pribojavaju budućnosti, što zbog Zemlje, što zbog ljudi i načina na koji živimo.

Tim sa Sveučilišta u Stockholmu predstavio je 14 potencijalnih “evolucijskih zamki” koje mogu dovesti do ozbiljnih posljedica za čovječanstvo, ukazujući na opasnosti koje proizlaze iz našeg vlastitog uspjeha. Stručnjaci su predstavili 14 načina na koji ljudi mogu dovesti do svoje propasti, odnosno do izumiranja.





Problemi uključuju pet globalnih pet tehnoloških te četiri strukturnih problema. Pojednostavljenje, rast bez obzira na dobrobit, prekoračenje resursa, međunarodne sukobe, zarazne bolesti spadaju u prvu skupinu problema, vezanost za infrastrukturu, kemijsko onečišćenje, tehnološku autonomiju, dezinformacije, kratkoročnost su vezani za tehnološke probleme, a prekomjerna potrošnja, kratkoročnost, nepovezanost biosfere i gubitak lokalnog društvenog kapitala spadaju u posljednju skupinu problema.

Zamke za čovječanstvo

Ove zamke mogu se međusobno pojačati, ukazujući na potrebu za aktivnom transformacijom kako bi se izbjegle ozbiljne prijetnje po čovječanstvo. Istraživači pozivaju na svjesne napore u drugom smjeru kako bi se osigurala održiva budućnost, ističući da, unatoč izazovima, ljudska kreativnost i suradnja nude nadu za pozitivnim promjenama, piše ScienceAlert.

Antropolog Peter Sogaard Jorgensen, sa Sveučilišta u Stockholmu je poručio:

“Ljudi su nevjerojatno kreativni kao vrsta. Sposobni smo inovirati i prilagoditi se mnogim okolnostima te možemo surađivati u iznenađujuće velikim razmjerima. Ipak, pokazalo se da te sposobnosti imaju i nenamjerne posljedice. Ove evolucijske zamke dobro su poznate u životinjskom svijetu. Tako se, primjerice, kukci skupljaju na svjetlo, što je evolucijski refleks koji ih u modernom svijetu može ubiti. Čovječanstvo je u opasnosti da odgovori na nove pojave na štetne načine.”

Potom je otkrio i na koji način bi mogli izbjeći sve potencijalne probleme:









“Vrlo jednostavna stvar koju svatko može učiniti jest više se angažirati u prirodi i društvu dok istovremeno uči o pozitivnim i negativnim globalnim posljedicama vlastitih lokalnih akcija”, zaključio je.