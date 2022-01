STO SEKUNDI DO UNIŠTENJA SVIJETA: Sat Sudnjega dana zlokobno navješćuje crne dane

Autor: Zlatko Govedić

Sat Sudnjega dana, koji održava “Bulletin of the Atomic Scientists” od 1947., vizualni je prikaz koliko je svijet blizu katastrofe na temelju političkih, ekoloških i tehnoloških prijetnji kao što su nuklearno uništenje i klimatske promjene.

Još početkom 2020. kazaljke na satu pomaknute su na samo 100 sekundi do ponoći, što je posebno zabrinjavajući položaj koji predstavlja krhko stanje svijeta.

Lani su znanstvenici ostavili kazaljke na istom mjestu, a to se dogodilo i tijekom ovogodišnjeg ažuriranja.

“Sat Sudnjeg dana stoji stabilno na sto sekundi do ponoći. Ali to nije dobra vijest. Zapravo, to odražava procjenu odbora da smo zapeli u opasnom trenutku, onom koji ne donosi ni stabilnost ni sigurnost”, kaže Sharon Squassoni, supredsjednica odbora za znanost i sigurnost Biltena.

Među pozitivnim čimbenicima koji su pridonijeli ove godine bili su ponovno pokretanje pregovora s Iranom, produljenje sporazuma o kontroli naoružanja “New Start” i izbor američke administracije koja je spremna ozbiljno shvatiti prijetnju klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja.

Negativne su strane: nastavak ulaganja u nuklearno oružje i opći nedostatak napretka u globalnim naporima da se uhvati u koštac s klimatskim promjenama.

“Sat Sudnjeg dana nije postavljen dobrim namjerama, već dokazima o djelovanju, ili u ovom slučaju – nedjelovanju”, zaključuje profesor Scott Sagan sa Sveučilišta Stanford.