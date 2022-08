ŠTO SE TO DOGAĐA SA ZEMLJINOM OSI? Duljina dana misteriozno se mijenja, a znanstvenici ‘tapkaju u mraku’

Autor: L.B.

Atomski satovi, u kombinaciji s preciznim astronomskim mjerenjima, otkrili su da se duljina dana odjednom produljuje, a znanstvenici ne znaju zašto.

To ima kritične utjecaje ne samo na naše mjerenje vremena, već i na stvari poput GPS-a i drugih tehnologija koje upravljaju našim modernim životom.

Tijekom proteklih nekoliko desetljeća, rotacija Zemlje oko svoje osi – koja određuje duljinu dana – ubrzava se. Ovaj trend nam skraćuje dane; zapravo, u lipnju 2022. postavili smo rekord za najkraći dan u posljednjih pola stoljeća.





Stalno ubrzanje čudno se prebacilo na usporavanje

No, usprkos ovom rekordu, od 2020. to stalno ubrzanje čudno se prebacilo na usporavanje – dani ponovno postaju dulji, a razlog je za sada misterij.

Dok satovi na našim telefonima pokazuju da dan ima točno 24 sata, stvarno vrijeme koje je potrebno Zemlji da završi jednu rotaciju neznatno varira. Te se promjene događaju tijekom razdoblja od milijuna godina do gotovo trenutno – čak i potresi i oluje mogu igrati ulogu.

Ispostavilo se da je dan vrlo rijetko točno magični broj od 86 400 sekundi.

Planet koji se stalno mijenja

Tijekom milijuna godina Zemljina se rotacija usporavala zbog učinaka trenja povezanih s plimom i osekom koje pokreće Mjesec. Taj proces dodaje oko 2,3 milisekunde duljini svakog dana svakog stoljeća. Prije nekoliko milijardi godina dan na Zemlji trajao je samo oko 19 sati.

Posljednjih 20.000 godina drugi proces djeluje u suprotnom smjeru, ubrzavajući Zemljinu rotaciju. Kada je posljednje ledeno doba završilo, topljenje polarnih ledenih ploča smanjilo je površinski tlak, a Zemljin se plašt počeo ravnomjerno pomicati prema polovima.

Baš kao što se baletani okreću brže dok privlače ruke prema tijelu – osi oko koje se okreću – tako se brzina vrtnje našeg planeta povećava kada se ova masa plašta približi Zemljinoj osi. I ovaj proces skraćuje dan za oko 0,6 milisekundi svakog stoljeća.









Tijekom desetljeća i dulje, do izražaja dolazi i veza između Zemljine unutrašnjosti i površine. Jaki potresi mogu promijeniti duljinu dana, iako obično ne puno.

Na primjer, vjeruje se da je potres Veliki Tōhoku 2011. u Japanu, s magnitudom od 8,9, ubrzao Zemljinu rotaciju za relativno malenih 1,8 mikrosekundi.

Varijacije u oba smjera

Osim ovih promjena velikih razmjera, tijekom kraćih razdoblja vrijeme i klima također imaju važan utjecaj na rotaciju Zemlje, uzrokujući varijacije u oba smjera.









Dvotjedni i mjesečni ciklusi plime i oseke pomiču masu oko planeta, uzrokujući promjene u duljini dana do jedne milisekunde u oba smjera. Možemo vidjeti varijacije plime i oseke u zapisima o duljini dana tijekom razdoblja od čak 18,6 godina.

Kretanje naše atmosfere ima posebno snažan učinak, a ulogu imaju i oceanske struje. Sezonski snježni pokrivač i oborine, ili crpljenje podzemne vode, dodatno mijenjaju stvari.

Zašto Zemlja odjednom usporava?

Od 1960-ih, kada su operateri radio-teleskopa diljem planeta počeli osmišljavati tehnike za istovremeno promatranje kozmičkih objekata poput kvazara, imamo vrlo precizne procjene brzine Zemljine rotacije.

Usporedba između ovih procjena i atomskog sata otkrila je naizgled sve kraću duljinu dana u posljednjih nekoliko godina.

Ali dolazi do iznenađujućeg otkrića nakon što uklonimo fluktuacije brzine rotacije za koje znamo da se događaju zbog plime i sezonskih učinaka. Unatoč tome što je Zemlja dosegla svoj najkraći dan 29. lipnja 2022., čini se da se dugoročna putanja pomaknula sa skraćenja na produljenje od 2020. Ova promjena je bez presedana u posljednjih 50 godina.

Razlog promjeni nije jasan

Razlog za ovu promjenu nije jasan. To bi moglo biti zbog promjena u vremenskim sustavima, s uzastopnim događajima La Niña, iako su se oni događali i prije. To bi moglo biti pojačano topljenje ledenih ploča, iako one nisu značajno odstupile od svoje postojane stope topljenja posljednjih godina.

Može li to biti povezano s ogromnom eksplozijom vulkana u Tongi koja je izbacila ogromne količine vode u atmosferu? Vjerojatno ne, s obzirom na to da se to dogodilo u siječnju 2022.

Znanstvenici su nagađali da je ova nedavna, misteriozna promjena u brzini rotacije planeta povezana s fenomenom koji se zove “Chandlerovo kolebanje” – malo odstupanje Zemljine rotacijske osi s periodom od oko 430 dana.

‘Negativna prijestupna sekunda’

Promatranja s radioteleskopa također pokazuju da se kolebanje smanjilo posljednjih godina; to dvoje mogu biti povezani.

Jedna konačna mogućnost, za koju mislimo da je vjerojatna, jest da se ništa specifično nije promijenilo unutar ili oko Zemlje. To bi mogli biti samo dugoročni učinci plime i oseke koji djeluju paralelno s drugim periodičnim procesima kako bi proizveli privremenu promjenu u brzini Zemljine rotacije.

Trebamo li ‘negativnu prijestupnu sekundu’?

Precizno razumijevanje brzine Zemljine rotacije ključno je za niz aplikacija – navigacijski sustavi poput GPS-a ne bi radili bez toga. Također, svakih nekoliko godina mjeritelji vremena ubacuju prijestupne sekunde u naše službene vremenske skale kako bi osigurali da ne odlutaju iz sinkronizacije s našim planetom.

Ako bi Zemlja prešla na još dulje dane, možda bismo trebali uključiti “negativnu prijestupnu sekundu” – to bi bilo bez presedana i moglo bi pokvariti internet.

Potreba za negativnim prijestupnim sekundama trenutačno se smatra malo vjerojatnom. Za sada možemo pozdraviti vijest da – barem neko vrijeme – svi imamo nekoliko milisekundi viška svaki dan.

Matt King, direktor ARC Australskog centra za izvrsnost u antarktičkoj znanosti, Sveučilište Tasmanije i Christopher Watson, viši predavač, Škola geografije, planiranja i prostornih znanosti, Sveučilište Tasmanije.

Ovaj je članak ponovno objavljen iz The Conversation pod licencom Creative Commons. Pročitajte izvorni članak.