Stiže uređaj kojim ćete moći lucidno sanjati: Zamislite da letite ili činite što god da poželite

Američki tehno startup Prophetic, koji su osnovali Eric Wollberg i Wesley Louis Berry III, predstavio je inovativan nosivi uređaj pod nazivom “Halo” koji otvara novu eru istraživanja snova.

Uređaj koristi ultrazvučnu tehnologiju i modele strojnog učenja kako bi prepoznao kada spavač ulazi u fazu brzih pokreta očiju (REM), potičući i stabilizirajući lucidne snove.

Lucidno sanjanje, pojava u kojoj pojedinci postaju svjesni i preuzimaju kontrolu nad svojim snovima, varira u učestalosti među ljudima. Za neke se događa redovito, dok je za druge to možda jedinstvena pojava tijekom života.

INTRODUCING PROPHETIC

We are a non-invasive neurotech company building a device to induce and stabilize lucid dreams.https://t.co/QeFLmHPsUI pic.twitter.com/G3QCtWgUd3

— Prophetic (@PropheticAI) June 22, 2023