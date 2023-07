Stiže ultra rijetki nebeski spektakl: Prekrasan prizor pogledajte sada jer nas idući čeka tek za 14 godina

Promatrače zvijezda uskoro očekuje pravi nebeski spektakl, jer će se u narednim danima pojaviti dva supermjeseca koja će kulminirati rijetkim plavim Mjesecom.

Prvi supermjesec, nazvan tako zbog svog izrazito bliskog položaja Zemlje, pojavit će se na nebu 1. kolovoza, dok je drugi supermjesec zakazan za 30. kolovoza. Međutim, ono što će ovaj događaj učiniti posebnim jest činjenica da će 30. kolovoza biti drugi puni mjesec u istom mjesecu, što je poznato kao plavi Mjesec.

🌕 A second supermoon in August will also be a blue moon. https://t.co/o6Hu3KZ875 pic.twitter.com/S86imJx9Zw





— FOX 12 Oregon (@fox12oregon) July 29, 2023