Starac ‘oživio’ u pogrebnim kolima, liječnici ne mogu doći k sebi: ‘Ovo je čudo Božje’

Nesretni događaji povezani s rupama na cestama u Indiji često dovode do ozbiljnih ozljeda, pa čak i smrti. Međutim, za jednog 80-godišnjeg muškarca iz države Haryane, rupa na cesti postala je izvor neočekivanog čuda. Darshan Singh Brar, kojega su liječnici proglasili mrtvim, navodno je oživio kada je hitna pomoć koja ga je vozila kući udarila u duboku rupu.

Brar se nije osjećao dobro nekoliko dana pa ga je jedan od njegovih unuka odlučio odvesti do bolnice blizu njegova doma. Dijagnosticiran mu je teški bronhitis koji je dodatno pogoršao njegovo postojeće srčano stanje, a unatoč naporima liječnika, proglašen je mrtvim nakon četiri dana na respiratoru.

