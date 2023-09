Spoj iz noćne more: Mladi par susreo se u restoranu i sve je teklo glatko dok konobar nije donio račun

Autor: Zlatko Govedić

Ruska policija trenutno traga za mladom djevojkom koja je navodno napustila restoran, ostavivši svog partnera, 28-godišnjeg Moskovljanina, da plati račun pošto ju je zamolio da podijele troškove.

Dok jedni smatraju da bi muškarci trebali platiti račun, drugi uvjereni da je podjela računa jedini ispravan način. Obje strane imaju svoje argumente, o čemu se neprekidno raspravlja na internetskim forumima i društvenim mrežama.

Moskovljanin je tužio djevojku s kojom je bio na spoju pošto je odbila podijeliti račun, ostavivši ga da plati cijeli iznos od 16.000 rubalja (157 eura).





Tko će platiti?

Nepoznati muškarac rekao je policiji da je upoznao ženu online nekoliko tjedana ranije, i nakon što su se bolje upoznali putem društvenih medija, odlučili su ići na spoj zajedno.

Izabrali su kafić na Moskovskom bulvaru Mira, i sve je izgledalo glatko dok konobar nije donio račun. Predložio je da podijele trošak ravnomjerno, ali žena je to čvrsto odbila, tvrdeći da je on naručio većinu hrane i pića te da bi on trebao platiti.

Nakon nekoliko minuta svađe, žena je navodno ustala i napustila kafić, ostavivši nesretnog muškarca da se s time nosi sâm.