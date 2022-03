SPAS U ZADNJI ČAS! Ova tvrtka želi bušiti duboko u Zemljinu koru kao nikada prije! ‘Oslobodit ćemo ogromne količine neograničene energije’

Autor: Zlatko Govedić

Još 2020. godine tvrtka Quaise privukla je pozornost svjetskih medija najavom da će bušiti duboko u Zemljinu koru kako bi se što više približila Zemljinoj jezgri. Tim smjelim planom mogla bi se osloboditi neograničena količina geotermalne energije – zaboravljenog obnovljivog izvora energije.

Budući da solarna energija i vjetar sve više dominiraju tržištem zelene energije, napori da se iskoristi ogroman rezervoar topline duboko ispod naših nogu nije neostvariv.

Unatoč tome što je savršeno dobar izvor čiste, neprekidne, neograničene snage, postoji vrlo malo mjesta gdje se vruće stijene pogodne za vađenje geotermalne energije nalaze blizu površine.

Tvrtka Quaise želi to promijeniti razvojem tehnologije, tako što će bušiti dublje, a to su veliki inženjerski podvizi. Do sada se bušilo do dubine od 2,3 km.

“Da bi smo kopali dublje, morali bismo pronaći načine da sameljemo materijal stisnutih stijena kilometrima u dubinu, a zatim da ga vratimo na površinu. Alati za kopanje također bi morali moći mljeti stijene na temperaturama većima od 180 °C. Trebaju nam specijalne bušilice”, objavila je tvrtka.

Quaise predviđa da će imati uređaje koji se mogu primijeniti na terenu te koji su sigurni za rad unutar dvije godine. Ako sve prođe kako treba, mogli bi imati funkcionalan sustav za proizvodnju energije do 2026. godine.

Također, tvrtka se nada da će do 2028. moći preuzeti stare elektrane na ugljen pretvarajući ih u objekte na paru.