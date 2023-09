Snimljeno jedno od najneobičnijih morskih bića, ljudi u nevjerici: ‘Ocean je jako strašno mjesto’

Autor: H.B.

Na Instagramu je nedavno osvanula snimka morskog stvorenja vrlo neobičnog izgleda i izazvala je dosta reakcija korisnika te društvene mreže. Riječ je o vrsti morske zvijezde koja se još zove i morski ljiljan.

Stapčari ili morski ljiljani (krinoidi; lat.: Crinoidea) su razred morskih bodljikaša (Echinodermata), od kojih je većina stalno prirasla za podlogu dugim člankovitim drškom. Držak je sastavljen od niza pokretnih, međusobno spojenih, vapnenastih članaka. Neki članci nose pokretne člankovite vitice koje u najdonjih članaka služe pričvršćivanju za podlogu.

Tijelo je oblika čašice s razgranatim krakovima. Na slobodnom se kraju nalaze dva otvora, usni i izmetni, okružena vijencem lovaka. Hrane se planktonom kojeg aktivno love lovkama. Rastavljena su spola. Imaju veliku sposobnost regeneracije. Poznato je oko 630 vrsta stapčara. Odrasli oblici nekih obalnih vrsta slobodno plivaju morem, kao npr. sredozemna dlakavica (Antedon mediterranea), koja se nalazi i u Jadranskom moru.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Pubity (@pubity)

‘Ovaj video me uznemirio’

Međutim ova zelena je, kako kažu, živući fosil koji pliva morima oko 200 milijuna godina i vrlo je rijetka, pogotovo u ovom obliku dok pliva i kreće se. Video je skupio dosta komentara, a ljudi su uglavnom izražavali divljenje i iskazali ponešto strahopoštovanja.

“Ocean je jedno strašno mjesto”, “Vegani su sada zbunjeni”, “E ovo ja zamišljam kada mi nešto u moru dotakne nogu”, “Vrištao bih da me ovo dotakne u moru”, “Ovaj video me baš uznemirava”, “Previše me podsjeća na pauka”, “Želim da ljudi prestanu nalaziti ovakva bića u morima”, samo su neki od komentara korisnika Instagrama.