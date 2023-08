Snimljena morska neman pored koje morski psi izgledaju kao ribice: Njihova veličina je zapanjujuća

Na popularnom profilu The Unexplained nedavno je objavljen video koji je izazvao pravu senzaciju među ljubiteljima prirode i morskih čuda. Snimka prikazuje ogromnu Manta ražu koja plovi vodama u blizini otoka Trinidada, a ono što impresionira jest njezina veličina.

Uz raže na videu se mogu vidjeti i morski psi koji pored nje izgledaju kao sitne ribice. Kad usporedite ogromnu Mantu i morskog psa, postaje jasno koliko je ova raža zaista impozantna. Video je u izuzetno kratkom vremenskom periodu privukao pozornost gotovo milijun ljudi.

Manta raže su iznimno fascinantne morske životinje koje spadaju u skupinu raža, ali se ističu svojim jedinstvenim izgledom i ponašanjem. Karakterizira ih široko i ravnim tijelom s izuzetno dugim perajama koja izgledaju kao krila leptira. Njihova veličina može doseći i impresivnih 7 metara raspona krila, čime postaju jednim od najvećih stanovnika oceana.

A MASSIVE oceanic Manta Ray spotted near Trinidad… There is also a shark for scale. pic.twitter.com/5ndLd7O8Hl

