Snimili su morsko biće koje izgleda kao filmsko čudovište: Uhvaćen je kako ‘obuzima’ ogromnog raka

Na raznim društvenim mrežama često nailazimo na neobične videozapise iz cijelog svijeta, a jedan od takvih postao je pravi hit na stranici Oddly Terrifying. Ovaj video, koji je brzo postao viralan s više od 32,6 milijuna pregleda, izazvao je znatiželju i zbunjenost većine korisnika Twittera.

U videu možemo vidjeti kako neko čudno stvorenje, slično liku Venomu iz istoimenog filma, proždire raka. Scene izgledaju kao da se odvija borba, kao da to stvorenje pokušava “preuzeti” raka. Mnogi su se zapitali o kakvom se točno biću radi…

Can anyone explain what this is? pic.twitter.com/arbeBBIJ01

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) June 24, 2023