Snažna erupcija na površini Sunca: Solarna baklja već je pogodila dijelove Zemlje i izazvala probleme

Autor: Zlatko Govedić

Dana 2. srpnja 2023., u 19.14 po istočnom standardnom vremenu (EST), područje aktivnih Sunčevih pjega nazvano AR 3354 izazvalo je solarnu baklju klase X – najsnažniju kategoriju za koju je naše Sunce sposobno.

Izazvala je kratko, ali intenzivno radiozamračenje u zapadnom SAD-u i Tihom oceanu jer je zahvatila gornju Zemljinu atmosferu.

Baklja je ionizirala Zemljinu gornju atmosferu, ometajući visokofrekventne radiosignale na strani Zemlje koja je u to vrijeme bila okrenuta Suncu.





Koliko god ozbiljno zvučalo, udar na Zemlju bio je blaži nego što je mogao biti jer se baklja ugasila bez daljnjih incidenata. Astronomi nisu vidjeli nikakve znakove izbacivanja koronalne mase koje obično prati takve događaje, a koje bi lansiralo tokove plazme daleko u svemir.

Erupcija je bila u skladu s uzlaznom putanjom trenutnog solarnog ciklusa i sugerira da su pred nama burni mjeseci dok idemo prema nadolazećem 11-godišnjem vrhuncu solarne aktivnosti. Prema belgijskom Kraljevskom opservatoriju, broj sunčevih pjega dosegao je 21-godišnji maksimum, s prosjekom za lipanj od 163 sunčevih pjega dnevno.

Ova vrsta aktivnosti prilično je normalna za Sunce. Prolazi kroz vrhunce i padove aktivnosti, koji se nazivaju solarni maksimum i solarni minimum, svakih 11 godina. Nije u potpunosti poznato što pokreće te cikluse, ali to bilježimo na temelju broja Sunčevih pjega.

Sunčevo magnetsko polje kontrolira njegovu aktivnost, a Sunčeve pjege su privremena područja gdje su magnetska polja posebno jaka.

Sunčeve baklje i izbacivanje koronalne mase nastaju pucanjem i ponovnim spajanjem linija magnetskog polja, često na mjestima Sunčevih pjega. To proizvodi izljev energije, koji se manifestira kao Sunčeva erupcija. Što je više sunčevih pjega na Suncu, to se ti izboji češće pojavljuju.









Posljednji solarni minimum i kraj solarnog ciklusa 24 zabilježen je 2020. Sada smo u solarnom ciklusu 25, krećemo se prema solarnom maksimumu negdje oko srpnja 2025. No ovaj je solarni ciklus malo izvan onoga što smo očekivali, pri čemu NASA i NOAA predviđaju da će ciklus dostići relativno tihi vrhunac na oko 115 sunčevih pjega na solarnom maksimumu.

Nije posve jasno zašto je Sunce bilo znatno aktivnije nego što su to službena predviđanja sugerirala.









Sve je to važno jer, kao što pokazuje nedavna baklja, solarna aktivnost može utjecati na nas, i to ne samo u obliku radiozamračenja. Dovoljno snažna baklja može ometati satelitsku komunikaciju, uključujući navigaciju. Može uzrokovati fluktuacije električne mreže i nestanak struje. Može poremetiti migracijsko ponašanje kod životinja.

Slijedi dio članka koji smo već objavili na ovu temu.

Plazmena čudovištva

Sunčeva baklja, plimni val visokoenergetskoga zračenja, velika je eksplozija u Sunčevoj atmosferi, koja može osloboditi šestinu ukupne energije koja ode sa Sunca svake sekunde). Jureći brzinom svjetlosti kroz Sunčev sustav, baklja gura protone u solarnom vjetru i ubrzava ih u enormno brzu “oluju Sunčevih protona”.

Zatim, postoji i “koronalni izbačaj mase”. Riječ je o masivnom eksplozivnom događaju kojim se izbacuje plazma ili kroz Sunčev vjetar ili pak otvorena jednopolna magnetska polja izbacuju plazmu iz korone u svemir. Koronalno izbacivanje mase često je povezano s ostalim Sunčevim aktivnostima, najviše sa Sunčevim bakljama. Većina ih dolazi iz aktivnih područja Sunčeve površine, gdje su Sunčeve pjege povezane sa Sunčevim bakljama, za vrijeme Sunčevih maksimuma, ali se mogu pojaviti i za vrijeme Sunčevih minimuma. Pri koronalnom izbacivanju mase, milijarde tona plazme katapultirane su u Sunčev sustav brzinom od devet milijuna kilometara na sat!

Ipak, čak i kada nas takvo čudovište pogodi, na Zemlji se ne događa ništa. Dok čak i mnogo manje oluje mogu oštetiti satelite, utjecati na radiokomunikaciju ili biti opasne za astronaute, za ljude na površini Zemlje, svemirske su vremenske prilike bezopasne.

Naša nas atmosfera štiti od najgorih učinaka Sunčevih baklji tako što u svojim visokim slojevima apsorbira rendgenske zrake, mnogo prije nego što dotaknu površinu.

Isto tako, Zemljino magnetsko polje odvratit će elektrificiranu plazmu nastalu za koronalnog izbacivanja mase tako što će preusmjeriti energiju oluje prema Južnom i Sjevernom polu. Ondje će električki nabijene čestice, poput iona ili elektrona, upasti u atmosferu, gdje će uzrokovati prekrasnu pojavu polarne svjetlosti koju na sjevernoj hemisferi nazivamo “aurora borealis”.

Geomagnetske oluje

Kao i sa svim drugim aspektima zemaljskog ili svemirskog vremena, najčešće je sve “pod kontrolom”. No kao što Zemljom ponekad haraju oluje, uragani i tornada, tako i se i na Suncu zna dogoditi “superoluja”. Znamo da se one događaju nekoliko puta u stoljeću. Posljednje su se zbile 1859., 1872., 1909., 1921., 1989. i 2012. godine. Što bi se dogodilo kada bi se na Suncu danas pojavila superoluja? Ponajprije bismo detektirali snažnu Sunčevu baklju, otprilike kao što prvo uočavamo munju, a tek potom čujemo grmljavinu. U ovom slučaju, “grmljavina” je koronalno izbacivanje mase koje se sastoji od milijardi tona vrele magnetske plazme koje će za manje od jednog dana prijeći put od Sunca do Zemlje, dug 150 milijuna kilometara. Kada plazma stigne, uzrokovat će udarni val koji će silovito sabiti Zemljino magnetsko polje i prenijeti energiju u magnetosferu.

No moglo bi biti još gore! Ako se magnetsko polje koronalnog izbacivanja mase poravna sa Zemljinim, ona će se spojiti. Kako magnetski oblak prolazi preko Zemlje, on će izdužiti Zemljino polje u obliku “jako dugog repa”. No u jednom trenutku, energija sadržana u repu postat će prevelika da bi se mogla zadržati. Tada će “rep” naglo “puknuti” i vratiti ogromnu količinu energije ravno prema Zemlji. Takav događaj naziva se “geomagnetska oluja”.

Prije nekoliko stoljeća, nitko je ne bi ni primijetio. Takav fenomen ionako ne može utjecati na “strojeve” sazdane od krvi i mesa. No itekako može utjecati na strojeve izrađene od metala i žica. U 21. stoljeću Zemlja je prekrivena milijunima kilometara žica koje prenose struju i kompleksnih uređaja poput transformatora koji omogućavaju prijenos te struje. Koronalno izbacivanje mase može izazvati poremećaje u električnom sustavu tako što će ga ili potpuno ugasiti ili, što je još gore, uništiti transformatorske stanice. To se jednom već dogodilo!

Dana 13. ožujka 1989., geomagnetska oluja uzrokovala je izbacivanje električne mreže u kanadskoj provinciji Quebecu, pri čemu je 6 milijuna ljudi ostalo bez struje, i to punih devet sati. Polarna svjetlost se vidjela i u Teksasu. Ta je geomagnetska oluja nastala zbog koronalnog izbacivanja mase, koje je primijećeno četiri dana prije. Ipak, današnji inženjeri znaju kako se nositi s takvim olujama, tako da ih obično i ne primjećujemo.

Carringtonov događaj

Najveća zabilježena geomagnetska oluja na Zemlji poznata je pod nazivom “Carringtonov događaj”. Od 28. kolovoza do 4. rujna 1859. pojavilo se nekoliko snažnih Sunčevih baklji koje je, među ostalima, promatrao britanski astronom Richard Christopher Carrington (1826.-1875.). Koronalno izbacivanje mase imalo je brzinu od oko 2000 km/s. Dostigle su Zemlju nakon 17,5 sati. U noći od 1. do 2. rujna zabilježena je do tada najmoćnija geomagnetska oluja. Polarna svjetlost mogla se vidjeti čak i u Rimu, Havani i na Havajima. Na višim zemljopisnim širinama Europe i Sjeverne Amerike, zbog velikog nastalog električnog napona, pregorjele su brzojavne linije, zapalio se brzojavni papir, a brzojavna mreža diljem svijeta bila je masovno pogođena.

No danas imamo mnogo više tehnoloških sustava od brzojava i uskoro bi nas mogla pogoditi nevolja. Jer nova solarna oluja dogodit će se kad-tad. Prema analizi opservacijskih podataka, istraživači NASA-e objavili su 2014. godine da je velika solarna erupcija “za dlaku” promašila Zemlju dana 23. srpnja 2012. Ta bi se geomagnetska oluja po snazi mogla mjeriti s Carringtonovim događajem. Da nas je pogodila, oštetila bi elektroničke sustave diljem svijeta te bi samo u SAD-u uzrokovala štetu od 2,6 bilijuna dolara. Obnova oštećenih sustava trajala bi između četiri i deset godina.

Do kakvih bi sve šteta moglo doći pri takvom događaju, moći ćemo znati tek kada nas zadesi snažna solarna oluja. Procjenjuje se da je vjerojatnost takvog događaja unutar jednog desetljeća oko 12 posto. Unutar pola godine, vjerojatnost se penje na 50 posto.