SKRIVENA ISTINA O MISTERIOZNOM LETU: Malezijski Boeing raketom je srušio premijer Najib Razak?

Autor: Zlatko Govedić / 7Dnevno

U siječnju 2019. istraživački tim Blue Angel nakon trinaest godina rada objavio je fascinantno priopćenje: “Pronašli smo zrakoplov Amelije Earhart!”.

Da je to istina, time bi bila riješena jedna od najvećih zrakoplovnih zagonetki 20. stoljeća. Iako su istraživači tvrdili da pronađeni ostaci definitivno pripadaju Earhartinu zrakoplovu Lockheed Electra 10E, do službene potvrde nikada nije došlo pa je cijeli taj slučaj i dalje otvoren.

Amelia Earhart (1897.-?) bila je prva žena koja je tromotornim zrakoplovom preletjela Atlantski ocean. Bilo je to 20. svibnja 1932. Samo tri godine poslije, trebalo joj je 18 sati i 16 minuta da preleti od Havaja do Kalifornije. Zbog svega se toga smatra jednom od najznačajnijih pionirki avijacije.

U svibnju 1937. odvažila se poći u pustolovinu koju dotad još nitko nije bio ostvario. Kanila je preletjeti Zemlju po dužini ekvatora, nekih 40 tisuća kilometara. Nakon više međuslijetanja, 2. srpnja iz gradića Lae u Papua Novoj Gvineji s navigatorom Fredom Noonanom (1893.-?) poletjela je prema otoku Howland koji se nalazi usred Tihog oceana, na pola puta između Australije i Havaja. Međutim, onamo nikada nisu sletjeli. Nakon nekoliko javljanja preko radija, izgubio im se svaki trag. Ubrzo je uslijedila dotad najveća akcija potrage u kojoj su sudjelovala 64 zrakoplova, kao i osam ratnih brodova. Nakon dva tjedna potraga je obustavljena, a Earhart i Noonan proglašeni su mrtvima. Zrakoplov nikada nije pronađen.

Sve do dana današnjeg svako malo javi se neki istraživač ili stručnjak koji tvrdi da je riješio misterij. Osim navedenog projekta Blue Angel, među zapaženijima bio je i Richard Jantz, profesor antropologije sa Sveučilišta Tennessee, koji je u ožujku 2018. izjavio kako kosti pronađene tri godine nakon Earhartina nestanka na pacifičkom otoku Nikumaroro pripadaju upravo njoj, iako su prethodne studije ukazivale na to da one pripadaju muškoj osobi. Dakako, postoje i nebrojene teorije urote, od toga da su njezin zrakoplov oteli izvanzemaljci do toga da je preživjela let, promijenila identitet i nastavila živjeti u tajnosti.

Bermudski trokut

Slučaj Amelije Earhart, iako najpoznatiji, nipošto nije jedini primjer nestanka zrakoplova. Eskadrila od pet američkih bombardera Avenger naoružanih torpedima na području zloglasnog Bermudskoga trokuta nestala je 5. prosinca 1945. Sveukupno su imali 14 pilota i članova posade. Zrakoplovi na tom čuvenom Letu 19 poletjeli su u 14.10 po lokalnom vremenu iz mornaričke zračne baze Fort Lauderdale na Floridi. Vremenski uvjeti bili su relativno dobri. Posljednje javljanje zračnoj kontroli obavljeno je u večernjim satima, a potom je cijela eskadrila istočno od Floride i sjeverno od Bahamskog otočja naprosto – nestala.

Neki stručnjaci smatrali su da su piloti napravili kobnu pogrešku u navigaciji te da su zbog toga ostali bez goriva i srušili se u ocean. No vođa Leta 19, poručnik Charles C. Taylor, imao je 2500 sati letačkog iskustva, i to većinom na zrakoplovima tipa Avenger. No tu nije kraj misteriju. Naime, poslije je nestao i jedan od zrakoplova koji su krenuli u potragu.

U zlokobnom je Bermudskome trokutu zabilježen velik broj nestanaka zrakoplova i brodova, a najraniji zapisi potječu još iz 15. stoljeća. O njemu postoje razne teorije, od znanstvenih do ufoloških. Tako neki smatraju da je uzrok u isparavanju velikih količina metana, dok drugi krive iznimno jaku Golfsku struju. Ima i teorija o utjecaju fizičkih sila nepoznatih znanosti, o tome da se ondje povremeno stvara “vremenska rupa”, pa i onih bizarnih da se u središtu Bermudskoga trokuta nalazi izgubljeni grad Atlantida čiji stanovnici ne vole posjetitelje.

Nestao bez traga

Dana 10. ožujka 1956. iznad Sredozemnog mora nestao je američki strateški bombarder Boeing B-47 Stratojet. Poletio je iz vojne zračne baze MacDill u Floridi, a odredište mu je bila zračna baza Ben Guerir u Maroku. Kako je let morao biti neprekinut, bilo je predviđeno da mu drugi zrakoplov nadopuni gorivo tijekom leta. Prvi je put operacija izvedena bez incidenata. No kada se Stratojet spustio kroz gusti sloj oblaka kako bi na visini od 4300 metara drugi put nadopunio gorivo, nije uspio ostvariti kontakt sa svojom aviocisternom. Otad mu se gubi svaki trag. Zrakoplov i tri člana posade nikada nisu pronađeni.

Dana 16. ožujka 1962. nad zapadnim Pacifikom nestao je američki vojni propelerni teretni zrakoplov Lockheed L-1049 Super Constellation tvrtke Tiger Flying Line koja je za vrijeme Hladnoga i Vijetnamskoga rata bila zadužena za prijevoz američkoga vojnog osoblja. Na kobnom letu 739 iz vojne baze Clark na Filipinima prema Sajgonu putovala su 93 američka i 3 južnovijetnamska vojnika te još 11 članova posade.

Osamdeset minuta nakon polaska pilot je radiovezom poslao rutinsku poruku i dao svoju poziciju: 280 milja zapadno od Guama na koordinatama 13° 40′ N 140° 0′ E. Zrakoplov je trebao dostići 14° 00′ N 135° 0′ E. Devet minuta nakon predviđenog roka, operater na Guamu pokušao je kontaktirati pilota, no nije uspio. Tada se zrakoplovu izgubio svaki trag.

I tom je incidentu uslijedila jedna od najvećih zračnih i pomorskih potraga u povijesti. Tijekom osam dana pretraženo je više od pola milijuna četvornih kilometara površine Pacifika. Na temelju izvještaja kapetana civilnoga tankera koji je na nebu bio uočio eksploziju, istražno je povjerenstvo na koncu zaključilo da je zrakoplov na letu 739 eksplodirao u zraku, iako se točan uzrok ni danas ne zna jer olupine nikada nisu pronađene, baš kao ni tijela putnika. Među brojnim teorijama urote, naročito se ističu one o namjernom rušenju zrakoplova radi skrivanja određenih vladinih tajni do, već pogađate, izvanzemaljske otmice.

Pronađeno krilo

Ipak, najveći zrakoplovni misterij u povijesti svakako je MH370, što je oznaka za Let 370 putničkog zrakoplova Boeing 777-200ER tvrtke Malaysia Airlines koji je 8. ožujka 2014. letio iz Kuala Lumpura za Peking. U 1.22 po lokalnom vremenu, 41 minutu nakon polijetanja, kontrola leta u Subangu izgubila je kontakt sa zrakoplovom dok se nalazio iznad Tajlandskoga zaljeva. U 2.40 matična je tvrtka zrakoplov proglasila nestalim. Na letu je bilo 12 članova posade i 227 putnika iz 14 zemalja. Zrakoplov je bio star jedanaest godina.

Dva tjedna poslije, tvrtka Malaysia Airlines objavila je da se Boeing srušio u južnom dijelu Indijskog oceana. Do toga su zaključka došli na osnovi podatka o posljednjoj lokaciji zrakoplova, na kojoj nije imao dovoljnu količinu goriva da stigne do bilo koje zračne luke. Do danas je pronađeno krilo zrakoplova na otoku La Reunion za koje se naknadno potvrdilo da pripada nestalom zrakoplovu. Na istom su otoku pronađena i vrata za koja ipak još nije potvrđeno da pripadaju upravo njemu.

Teško je izdvojiti sve moguće teorije o tom nevjerojatnom misteriju. Irski privatni istražitelj Noel O’Gara smatra da su se malezijske vlasti uspaničile jer su posumnjale da je zrakoplov skrenuo s kursa kako bi izveo teroristički napad na Petronas Twin Towers u Kuala Lumpuru, koji su nakon rušenja onih njujorških, postali najviši neboderi blizanci na svijetu. Štoviše, prema njegovim riječima, tadašnji je malezijski premijer Najib Razak naredio ispaljivanje upozoravajućeg projektila, međutim, nešto je pošlo po zlu pa je Boeing srušen, a kako je u njemu bilo mnogo kineskih državljana, Razak je morao sve zataškati.

Britanski je pak neovisni istraživač Ian Wilson iznio još bizarniju teoriju – zrakoplov se nalazi u džungli u Kambodži, a on ga je otkrio s pomoću programa Google Earth. Iako je namjeravao osobno doći do navedene lokacije, to mu nikada nije pošlo za rukom. Opravdao se riječima da je to područje minirano te da cijelo vrvi kriminalcima.

Putin sve zna

Andre Milne, američki neovisni istraživač i osnivač projekta Aerospace Unicorn, vjeruje kako se na letu nalazio misteriozni 240. putnik koji nije uspio oteti zrakoplov. “MH370 srušio se u Bengalskom zaljevu, a ruski predsjednik Vladimir Putin znao je za to! Ruski sateliti snimili su olupinu nestalog zrakoplova, o čemu je on bio obaviješten. Međutim, Putin se ne izjašnjava o cijelom tom slučaju jer bi se razotkrilo postojanje tajnih špijunskih satelita na tom području”, rekao je Milne za američke medije.

Sljedeću teoriju iznio je jedan malezijski političar. On je izjavio da je zrakoplov nestao na području koje se nalazi na suprotnoj strani svijeta od Bermudskog trokuta. Poslije je utvrđeno da to nije istina te da se na tom području zapravo nalaze Karibi.

Britanski povjesničar Norman Davis smatra da je Boeing nakon nestanka s radara letio još nekoliko sati, a potom sletio na Antarktiku koja je “savršeno mjesto za skrivanje zrakoplova”. Davis vjeruje da je Boeing otet na daljinu jer je prevozio iznimno vrijedan teret.

Ne ulazeći u sve te teorije, naposljetku ne možemo ne upitati se kako je moguće da ni nakon šest godina nije pronađen golemi putnički zrakoplov dužine 63,7 m, raspona krila 60,9 m i mase 250 tona?