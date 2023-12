Skijaš se mirno spuštao stazom, a onda je ispred njega skočila zvijer: Pogledajte dramatičnu snimku

Jedan je skijaš u SAD-u doživio dramatičan trenutak koji će pamtiti cijeloga života. Naime, dok je Tao Feng skijao niz padinu pored jezera Tahoe u Kaliforniji, samo nekoliko metara ispred njega je pretrčao golemi medvjed.

Po stazi se u tom trenutku spuštalo više skijaša i nekoliko metara ispred njega bila je njegova žena koju je, kako je sam pojasnio, pokušavao snimiti, a medvjed je iskoristio priliku i projurio između njih. Feng je snimio cijeli susret kamerom, a čini se kako je riječ o mladuncu jer je Feng rekao da je vidio medvjeda kako se kasnije pridružio majci na drugoj strani staze.

CAUGHT ON CAM: You’ll bear-ly believe this. It was an unusual day for skiers and boarders at a Lake Tahoe ski resort on Sunday when they had quite the encounter with Mother Nature.

Video courtesy: Tao Feng (@tao7570 on Tik Tok) pic.twitter.com/H0f133DSmj

