Sjajni bijeli NLO uzrokovao pometnju u zračnoj luci: Vojska poslala dva borbena Rafalea

Indijsko ratno zrakoplovstvo (IAF) u nedjelju je poslalo dva borbena zrakoplova kako bi istražila izvješća o neidentificiranom letećem objektu (NLO) nad zračnom lukom Bir Tikendrajit u Imphali, glavnom gradu države Manipura na sjeveroistoku Indije.

Uzbuna je izdana pošto je oko 14.30 po lokalnom vremenu prijavljen NLO incident. Operacije letenja bile su privremeno obustavljene.

Objekt je “bio vidljiv golim okom”, izjavio je neimenovani dužnosnik savezne policijske agencije.

#BREAKING: Today, air-defence readiness of #India was examined by a foreign country that had a luminious object (UFO) hovering over Imphal Airport near Myanmar. To intercept the UFO, two Rafale EHs of the #IndianAirForce‘s 101sq from Hashimara AFS, Jalpaguiri were scrambled. pic.twitter.com/fqkkneQtIs

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 20, 2023