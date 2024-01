Širi se priča o stablu koje hoda prašumama: Stručnjaci priznali da postoji misterij

Autor: Zlatko Govedić

Priče koje pripovijedamo o prirodnom svijetu ponekad znaju daleko odstupati od istine.

Posjetitelji prašuma Srednje i Južne Amerike već godinama pričaju o drvetu koje polako hoda na svojim dugim korijenima.

Priča o hodajućoj palmi (Socratea exorrhiza) traje od barem 1980., kada su antropolozi John H. Bodley i Foley C. Benson detaljno opisali nevjerojatno ponašanje tog biljnog organizma u svom znanstvenom radu.

Hodajuća palma može narasti do 25 m visine, s promjerom stabljike do 16 cm, no obično je visoka 15 do 20 m te ima 12 cm u promjeru. Oprašuju je kornjaši, a razni organizmi jedu njeno sjeme.

Mit koji se ponavlja

Bodley i Benson tvrde da se neke palme na istoku Perua mogu “uspraviti” i “hodati” izvan područja gdje su niknule, izbjegavajući prepreke poput oborenih stabala ili grana.

Navodno love sunčevu svjetlost kroz desetak korijena koji proizlaze iz njihovih podignutih debla.









Do danas, vodiči po prašumama u Latinskoj Americi obično govore turistima da hodajuće palme mogu promijeniti svoj položaj čak 20 m godišnje.

Unatoč tome, moderna istraživanja osporavaju taj mit.

Tropski ekolog i stručnjak za palme Gerardo Avalos objavio je studiju 2005. koja pokazuje da S. exorrhiza zapravo ne mijenja svoj položaj nakon što je nikla.









Unatoč tome što može brzo razvijati nove korijene radi gubitka stabilnosti, zapravo se ne kreće previše s mjesta.

Ipak, postoji zagonetka

Međutim, pravi misterij koji još postoji jest pitanje: “Zašto hodajuća palma ima tako duge noge ako ne hoda?”.

Znanstvenici su 1960-ih mislili da su ti ekstremni korijeni evoluirali kako bi se nosili s poplavama, ali nema puno uvjerljivih dokaza koji bi poduprli tu ideju.

U novijim godinama, istraživači su utvrdili da u gustim kišnim šumama, korijenje hodajućih palmi omogućuje vrsti da lakše poveća svoju visinu i stabilnost, iskorištavajući svjetlosne praznine u krošnjama bez trošenja energije na debelo deblo.