ŠIRI SE MUNJEVITOM BRZINOM! Zastrašujući fenomen zapanio prolaznike: Uzrokuje ga nestabilnost u atmosferi

Šetači i izletnici na obali jezera Moultrie u Južnoj Karolini doživjeli su jedinstveni prirodni spektakl u nedjelju, kada su svjedočili zapanjujućem fenomenu – vodenoj pijavici.

Vodena pijavica, koja je poput svjetlosnih reflektora obasjavala površinu jezera, pojavila se u nedjelju, ostavljajući prisutne oduševljene i zapanjene. Ovaj prirodni fenomen, poznat i kao vrtložni vjetar, javlja se pri izrazito nestabilnoj atmosferi te se smatra manjim tornadom na vodi.

