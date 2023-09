Šire se nove fotografije navodnog čudovišta iz Loch Nessa: ‘Ovo su najuzbudljivije slike do sada’

Novi navodni dokazi o postojanju mitske zvijeri iz škotskog jezera Loch Ness, poznate kao Nessie, izazvali su poveću euforiju u Velikoj Britaniji. Fotografije koje navodno prikazuju tijelo mističnog stvorenja na površini jezera snimljene su 2018. godine, ali su čuvane u tajnosti zbog straha od podsmijeha javnosti i tek su nedavno objavljene.

Chie Kelly, koja tvrdi da je autorica fotografija, odlučila je podijeliti svoje otkriće s javnošću nakon što su prošlog vikenda ponovno porasle spekulacije o postojanju čudovišta zvanog Nessie. Steve Feltham, istraživač koji se više od 30 godina bavi proučavanjem ovog misterioznog stvorenja, opisao je ove fotografije kao najbolje površinske slike Nessie koje je ikada vidio, izvještava The Telegraph.

Prema riječima Chie Kelly, ona i njen suprug Scott su fotografirali područje oko Dores Inna na obali jezera dok su bili na obiteljskom odmoru 13. kolovoza 2018. godine. “Fotografirala sam Scotta i našu petogodišnju kćer Alisu kada se otprilike 200 metara od obale počelo pojavljivati nešto što se kretalo ravnomjernom brzinom zdesna ulijevo,” izjavila je.

Loch Ness monster ‘sighting’

Chie Kelly, a translator, took the photos in 2018 https://t.co/t1c5krFM5T pic.twitter.com/UQazyqhXw9

— Codey369 (@Codeym369) August 31, 2023