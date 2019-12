‘ŠESTO ČULO’: Znanstvenici priznali: ‘Čini se da ipak možemo predvidjeti budućnost’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Profesor Dick Bierman uvjeren je da je vrijeme, u smislu kako ga mi vidimo, samo iluzija. Smatra da nema argumenata protiv predosjećaja (osjećaja koji nam dolaze iz budućnosti) i da je to jednako normalno kao i prisjećanje prošlih događaja.

Možemo li izbjeći tragediju tako što ćemo je predvidjeti?

Rezultati pokusa koje je proveo profesor Dick Bierman navode na zaključak da ljudi doista imaju ‘šesto čulo’ pomoću kojeg mogu vidjeti budućnost.

Njegovo istraživanje moglo bi objasniti moći predviđanja budućnosti kod medija, kao i brojne druge parapsihološke fenomene kao što je ekstrasenzorna percepcija, deja vu i vidovitost. U svakodnevnom životu moglo bi objasniti intuiciju i instinkt.

Profesor Bierman, psiholog na Sveučilištu u Amsterdamu, kaže: “Zadovoljni smo činjenicom da ljudi mogu osjetiti budućnost prije nego se ona dogodi… Željeli bismo otići i korak dalje te otkriti kakvom tipu ličnosti to najbolje polazi za rukom”.

Vidovitost se u fizici jednostavno ne može posve isključiti

Bierman nije usamljen u svojim istraživanjima. Rezultati njegovih eksperimenata u skladu su s podacima ostalih znanstvenika i istraživača paranormalnog.

Profesor Brian Josephson, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku i profesor na Cambridgeu, tvrdi: “Dokazi su više nego intrigantni. Stječe se dojam da nam informacije dolaze iz budućnosti. Naime, fizika ne objašnjava zašto ne možemo vidjeti budućnost. Vidovitost se u fizici jednostavno ne može posve isključiti”.

Gotovo sve važne znanstvene formule koje objašnjavaju kako svijet funkcionira dopuštaju dvosmjerni tok informacija iz budućnosti u prošlost i obrnuto.

Iz budućnosti ne dolaze činjenice nego osjećaji

Ubrzo poslije 11. rujna počele su kružiti neobične priče o nekolicini sretnika koji su izbjegli napad. Mnogi od njih u posljednji su tren promijenili svoje planove iz neobjašnjivog osjećaja nelagode. Bila je riječ o suptilnom, upornom osjećaju da nešto nije u redu. Nitko o tome nije govorio, ali neposredno prije napada ljudi su počeli mijenjati svoje planove zbog nekog neizgovorenog instinkta. Jednu ženu jako je bolio trbuh dok je čekala na ukrcavanje na jedan od zlosretnih zrakoplova koji se zaletio u WTC. Otišla je u WC gdje joj se stanje, samo od sebe, popravilo. Propustila je let, ali je preživjela taj dan. Zbog kolektivne žalosti i užasa takve je priče lako otpisati kao slučajnosti.

Ipak, priče slične ovoj ukazuju na zanimljivu i duboku istinu. Tehnički termin za takve fenomene je ‘predosjećaj’, budući da iz budućnosti ne dolaze čvrste činjenice nego osjećaji.

Svatko može “osjetiti” budućnost

Profesor Dick Bierman uvjeren je da je vrijeme, u smislu kako ga mi vidimo, samo iluzija. Smatra da nema argumenata protiv predosjećaja i da je to jednako normalno kao i prisjećanje prošlih događaja. Einstein je granicu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti opisao kao “vrlo upornu iluziju”.

Kako bi dokazao tu tvrdnju Bierman je pregledao mozgove dobrovoljaca pomoću MRI skenera.

Skeneri, naime, pokazuju koji su dijelovi mozga aktivni pri izvršavanju određenih zadataka ili pri određenim emocijama. Iako su istraživanje i analiza podataka bili složeni i dugotrajni, Bierman je testiranje proveo dva puta s više od 20 dobrovoljaca.

Dobiveni rezultati navode na jasan zaključak da obični ljudi mogu predvidjeti budućnost. Bierman je pritom naglasio da ljudi iz budućnosti primaju osjećaje a ne jasno definirane “vizije”.

Podrazumijeva se da, ako obični ljudi mogu primati osjećaje iz budućnosti, nadareni mogu primati vizije budućih događaja. Jasno je i da razni paranormalni fenomeni kao što je ESP i vidovitost mogu potjecati od predosjećaja.

Fizičar Brian Josephson tvrdi: “Vjerujem da možemo ‘osjetiti’ budućnost. Mi [znanstvenici] još nismo pronašli mehanizam pomoću kojeg se to događa. Ljudi su tako doživljavali ‘paranormalna’ i ‘transcendentna’ iskustva. Biermanov rad je samo jedan djelić slagalice.”

Treba li da slušamo svoje instinkte, predosjećaje i snove? Neki stručnjaci vjeruju da ih već rabimo u svakodnevnom životu. Dr. Jesica Utts sa Sveučilišta u Californiji, koja je radila za američku vojsku i CIA-u kao neovisni promatrač njihovih istraživanja paranormalnog, vjeruje da stalno ispitujemo budućnost i to znanje koristimo kako bismo donijeli kvalitetnije odluke. O tome kaže: “Mislim da to stalno radimo. Pregledali smo podatke i izgleda da se to doista događa”, piše Nexus Svjetlost.