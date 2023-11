Seljani premrli od straha: ‘Napadaju nas žutooka visoka čudovišta, lete na svijetlim pločama’

Stanovnici sela San Antonio de Pintuyacu u Peruu tvrde da su “žutooka čudovišta” pokušala napasti i oteti 15-godišnju djevojku imenom Talia.

Nakon prijavljenog incidenta, američki istraživač Timothy Alberino i bivši marinac Doug Thornton krenuli su u istraživanje područja u dubokoj prašumi.

U udaljenom selu dočekala ih je zastrašujuća scena. Mještani, uplašeni nedavnim događajem, patrolirali su selom svake noći.

🔥🚨BREAKING NEWS: Daily Mirror and the SUN just reported that Residents and officials in San Antonio de Pintuyacu, in the Amazon Rainforest region of Loreto, Peru were attacked by 7-Ft ‘face peeling creatures’

Villagers have cleared acres of the rainforest in an attempt to… pic.twitter.com/RgPcFZhCoZ

