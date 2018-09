SEDAMNAEST GODINA OD 9/11: Vjerujete li u ‘Inside Job’, priču o Al Qaedi i polja maka u Afganistanu?

Prošlo je sedamnaest godina, a neka pitanja još nisu odgovorena.

Godišnjica 9/11 za sobom iz godine u godinu povlači čitav niz pitanja, a polagani nestanak političke korektnosti iz društvenog ‘mainstreama’ suptilno ih vraća u središte raznih analiza.

Zašto je napadnut Afganistan, a ne Saudijska Arabija?

Za početak, tu je Al Qaeda. Sedamnaest godina poslije ova organizacija koja je ime dobila po regrutnom centru CIA-e u Afganistanu tijekom borbe protiv Sovjeta postaje bitan američki saveznik u brojnim državama, kao i politička stranka čija je budućnost sudeći po novonastaloj umjerenosti (naspram ISIL-a) svijetla. Iako su praktički svi javno objavljeni napadači na WTC iz Saudijske Arabije koja ih je financirala i štitila, napadnut je samo Afganistan. Kojeg danas Trumpov savjetnik Bolton izbjegava poput crvene krpe, proglašavajući ICC kao sud ništavnim i nelegitimnim – što samo znači da su u pitanju možebitni brojni ratni zločini Amerikanaca nad civilnim stanovništvom, kao i ‘teorije zavjere’ o ogromnim poljima maka koje štiti vojska ili zemnom plinu. Afganistan se nakon invazije odupro Talibanima pa su opijum i heroin dosegnuli rekordne količine proizvodnje – SAD navodno o svemu ne zna ništa i čini sve da to prekine.

Čak su i ideološki obojani srednjostrujaški novinari poput Michaela Moorea zaključili kako mnoge stvari ne štimaju u službenom izvještaju i načinu postupanja Georgea W. Busha. Sve teorije mogu se svrstati u tri skupine. Prva je ona u kojoj su pojedinci iz Duboke države i obavještajnog sektora imali informacije o napadu te su ga pustili zbog unaprijed pripremljenog plana o invaziji. SAD dugo nije bio u ratu i vojno-industrijski sektor odradio je svoj zadatak. Druga pak tumači kako sama vlada SAD-a stoji iza napada pa su teroristi iz Al Qaede ili za njega bili obučeni ili za sve nisu ni znali ili je u pitanju neka drugačija tehnika napada od one javno prikazane. Treća je najpopularnija – analitičari ne znaju što je doista posrijedi ali uočavaju ogromne poroznosti u službenim izvještajima, svjedočanstvima, kao i neuobičajene slučajnosti koje okružuju događaj.

Alex Jones, Inside Job, teorije zavjere i globalni ratovi

Potpuni kolaps NORAD sustava na svim razinama, kontrolirano urušavanje zgrada, topljenje konstrukcije na nevjerojatno visokim temperaturama, špekulacije o pronalasku nano-termita, razne sumnjive transakcije u samom centru danima i tjednima ranije, bespogovorno institucionalno prihvaćanje službenih izvješća unatoč nekim očiglednim kontradiktornim informacijama, problematičan pad i krater na zgradi Pentagona, veliki broj poroznosti kod službene dokumentacije i pada Leta 93, pronalazak famozne putovnice na zgarištu i BBC-ev popis napadača koje su kasnije detektirali živima – samo su neke u moru teorija zavjera od kojih neke imaju više, a neke manje sumnjivih detalja. Konsenzus o prihvaćanju apsolutno svih službenih stajališta otvorio je nesmetan koridor za detekciju problematičnih dijelova. Iako je dolazak Trumpa na vlast donekle uklonio širokopojasnu istragu, Alex Jones je bio i ostao najpoznatiji konspiratolog.

Njegov InfoWars narastao je upravo nakon 9/11 i dokumentaraca koje je i emitirao i producirao. A one su išle i do krajnosti, pa su se zagovarali i napadi hologramskim projekcijama ili demonskim silama čije su konture navodno uočene u dimu. Pojam ‘Inside Job’ i danas služi kao svojevrsno naslijeđe nakon famoznog rušenja tornjeva legendarnog arhitekta Emeryja Rotha, koji je pri izradi u obzir uzeo i možebitni udar aviona. Toranj broj 7 početak je i kraj svih teorija zavjera – tek je 2008. izašlo službeno izvješće o požaru u zgradi. Malo preostalih 9/11 ‘truthera’ drži se upravo tog segmenta kao ultimativnog dokaza da nešto u cijeloj priči ne štima. No ono što je uslijedilo nedvojbeno je promijenilo svijet – domino efekt jačanja militantnih islamista od spomenutog Afganistana do Libije, Sirije, Jemena… SAD izbjegava bilo kakvo povezivanje s rušenjem legitimnih vlada tih država. No je li doista sve baš tako čisto? Vjerojatno nitko ne vjeruje u tu službenu storiju. 2977 žrtava i njihove obitelji pamtit će ovaj datum do kraja svojih života, kao i sva novoizgrađena Amerika. Vjerojatno i svijet…