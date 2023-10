Ruski ribolovac zapalio internet: Pogledajte kakva je sva čudovišta otkrio u morskim dubinama

Autor: Zlatko Govedić

Dubokomorski ribolovac Roman Fedortsov iz lučkoga grada Murmanska na poluotoku Koli na sjeverozapadu Rusije ima veliko iskustvo u svome poslu.

Najčešće ribari u Barentsovu moru, na čijoj se obali nalazi Murmansk. Riječ je o relativno plitkom moru koje izlazi na Arktički ocean. No on putuje sve do obala Maroka, a na društvenim mrežama dijeli fotografije dubokomorskih stvorenja koja ponekad zalutaju u njegove mreže.





Upravo na Halloween možete se uvjeriti da jako malo znamo o biologiji morskih dubina.

Bez suvišnih riječi, pogledajte što je dotični sve ulovio.

Linophryne Brevibarbata,commonly called the “Bearded SeaDevils”.This is a female😜

Удильщик.Называют «Бородатый Морской Дьявол».Это девочка 😜 pic.twitter.com/sIB6pkEQVL — Роман Федорцов (@rfedortsov) November 24, 2017

No need to invent “Monsters”

Nature has already done it pic.twitter.com/rWCOkfWAdB — Роман Федорцов (@rfedortsov) November 22, 2017

Deepwater redfish (Sebastes mentella) with expressive eyes. Морской окунь с выразительными глазами pic.twitter.com/b1ArjBKg5I — Роман Федорцов (@rfedortsov) November 8, 2017