Ruska znanstvenica otkrila koliko smo sigurni od udara asteroida: ‘Trenutačno nemamo sredstva za zaštitu!’

Autor: Zlatko Govedić

U Sibiru se 30. lipnja 1908. dogodila eksplozija koja je nalikovala na eksploziju male nuklearne bombe. Razlog je bio ulazak nebeskog tijela u Zemljinu atmosferu, iako još nisu otkriveni njegovi ostatci. Ujedinjeni narodi 2016. godine službeno su proglasile 30. lipnja Međunarodnim danom asteroida u znak sjećanja na Tungusku eksploziju.

O tome kakve tajne krije Tunguska eksplozija, kada treba očekivati sljedeći i koliko su opasni, za Sputnik je govorila studentica postdiplomskih studija na Institutu astronomije pri Ruskoj akademiji znanosti, Katarina Jefremova.

Dan asteroida obilježava 30. lipnja kao sjećanje na pad Tunguskog meteorita. No je li to stvarno bio meteorit, jer na označenom mjestu pada nisu pronađeni nikakvi ostaci? Kako je to moguće?

“Zabilježena su sjećanja velikog broja očevidaca koji su vidjeli kako neko tijelo prolazi kroz atmosferu, a na nebu se vidio karakterističan trag. Obično je takav trag ‘kitnjast’, uvijen, jer meteoriti nemaju aerodinamična svojstva i ostavljaju kondenzacijski trag čudnih oblika, a ne ravan trag poput zrakoplova. Svjedoci su govorili o snažnom bljesku. Od materijalnih dokaza dobili smo krater na području rijeke Podkamena Tunguska. Prošlo je više od stotinu godina, a na mjestu događaja još su srušena drveća, a ostao je i krater koji je najvjerojatnije nastao pod utjecajem udarnog vala. Proces njegova formiranja još nije najbolje razjašnjen.

Kolika je prijetnja od pada velikog asteroida?

Za takve objekte uveli smo termin ‘asteroid koji se približava Zemlji’. To su tijela čija je orbita blizu orbite Zemlje. Takvih asteroida ima mnogo, ali o njima znamo vrlo malo. Ti objekti nisu se pojavili tek tako. Oni lete do nas iz glavnog asteroidnog pojasa. Znanstvenici su proveli simulaciju i utvrdili da ako ne bi postojali mehanizmi koji daju dodatnu energiju asteroidima u unutarnjem dijelu Sunčeva sustava, u roku od 10 milijuna godina ne bi ostao nijedan asteroid u ovom dijelu sustava. Nešto se događa u glavnom asteroidnom pojasu. Jedan od razloga je pronađen. Orbitalno kretanje Jupitera može imati snažan utjecaj na neka područja glavnog asteroidnog pojasa, primoravši mala tijela da napuste svoje orbite i odlete u vanjski ili unutarnji dio Sunčeva sustava. Zato je među asteroidima koji se približavaju Zemlji veoma malo velikih tijela. Od procijenjenog broja asteroida koji se približavaju Zemlji, samo oko 10 posto ima dobro definiranu orbitu. Asteroidi su mali i mutni predmeti koje je teško uočiti. A ako znamo sve o lokaciji najvećih asteroida, onda tijela veličine 10 do 100 metara predstavljaju najveću opasnost za nas zbog njihove nepredvidljivosti.

Stručnjaci, primjerice, nisu primijetili Čeljabinski meteorit.



Čeljabinsko je tijelo ušlo u atmosferu u 9 sati ujutro po lokalnom vremenu. Meteorit je letio sa sunčane strane. U tom je trenutku značajan dio neba bio nedostupan za promatranje u optičkom dijapazonu. U našem institutu razvija se projekat SODA – Sistem za otkrivanje dnevnih asteroida. U okviru projekta predlaže se postavljanje svemirskog aparata u točki ravnoteže između Zemlje i Sunca, što bi u idealnom slučaju za nekoliko sati moglo upozoriti da opasno tijelo ulazi u Zemljinu okolinu.

Imamo li neka sredstva za obranu?

Sada nemamo. Trenutno je jedino sredstvo obrane – obavijestiti stanovništvo. Međutim, kao što sam rekla, postoji jedna poteškoća: ne možemo predvidjeti na koje će mjesto na Zemlji pasti asteroid. Orbita i kutovi ulaska u atmosferu određuju se do određene greške. Ispada da jedan asteroid može imati cijeli niz mogućih točaka pada, koje može obuhvatiti polovicu zemaljske kugle.