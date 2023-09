Ronilac snimio jezivo biće, ljudi ne vjeruju da to nije riba: ‘Ovo izgleda zaista zastrašujuće’

Hobotnice, ta fascinantna i misteriozna bića, često izazivaju divljenje zbog svojih nevjerojatnih karakteristika. Osim što izgledaju poput stvorenja iz znanstvene fantastike, hobotnice imaju i neke dosta bizarne karakteristike, uključujući tri srca, devet mozgova, plavu krv, pipke, kljun, ogromne oči i čak vještinu mijenjanja boja. No, jedna od najimpresivnijih sposobnosti koje posjeduju je umijeće kamuflaže i mimikrije.

Jedan je ronilac tako zabilježio nevjerojatan trenutak s Kalifornijskom hobotnicom koja je demonstrirala svoju majstorsku tehniku oponašanja drugih životinja. Ova hobotnica koristila je svoje vještine maskiranja, ali ne kako bi se stopila sa stijenom, već kako bi prevarila svoje promatrače.

