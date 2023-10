Ribari proživjeli scenarij iz noćnih mora: Pogledajte kakvo ih je smrtonosno biće napalo nasred pučine

Autor: H.B.

Dvadeset dana na pučini, daleko od obale Dundee Beacha u sjevernom australskom teritoriju, pretvorilo se u pravu noćnu moru za dva neimenovana ribara. Na njihovom brodu, udaljenom oko 19 kilometara od obale, sudbina ih je dovela u kontakt s nevjerojatno otrovnom čak i smrtonosnom meduzom Irukandji. Incident se dogodio 10. listopada, a informacije su stigle putem australske novinske stranice 7News.

Irukandji meduza je malo, ali smrtonosno biće čiji otrov može izazvati Irukandjijev sindrom, skup iznimno bolnih i potencijalno smrtonosnih reakcija. Prema Nacionalnom centru za biotehnološke informacije (NCBI) u Australiji, postoji 16 poznatih vrsta Irukandji meduza, sve endemske za duboko more oko sjeverne Australije. Koja je točno vrsta ove meduze napala ova dva ribara ostaje nepoznato, no većina slučajeva Irukandji sindroma povezana je s Carukia barnesi, vrstom koja mjeri svega dva centimetra, no sadrži jedan od najopasnijih otrova među morskim stvorenjima.





Ove meduze koriste svoje specijalizirane žarne stanice, poznate kao nematocisti, kako bi ispaljivale svoje bodlje ispunjene otrovom. Zbog svoje veličine, ljudi često nisu svjesni njihove prisutnosti dok ne osjete ubod.

Može biti čak i smrtonosna

Nakon što su ribari osjetili užasnu bol, hitno su helikopterom prebačeni u bolnicu. Srećom, 48 sati kasnije, otpušteni su iz bolnice u znatno boljem stanju i očekuje se da će se potpuno oporaviti.

Irukandjijev otrov djeluje na sličan način kao i tetrodotoksin, jedan od najjačih otrova na svijetu, koji se može naći u stvorenjima poput riba napuhača i hobotnica s plavim prstenima. Oba otrova djeluju blokiranjem kanala natrijevih iona, što ometa pravilno funkcioniranje živaca i mišića.

Simptomi Irukandji sindroma uključuju iznimno jake bolove u mišićima, bol u leđima, glavobolju, mučninu, povraćanje, tjeskobu, hipertenziju, probleme s disanjem i čak srčani zastoj, prema NCBI-u. Iako većina ljudi potpuno ozdravi, postoje slučajevi u kojima se bolovi nastavljaju i do godinu dana nakon uboda.









Svake godine u Australiji bilježi se između 50 i 100 slučajeva Irukandji sindroma, s najvećim brojem slučajeva tijekom ljeta, kada toplije vode i snažni vjetrovi guraju meduze prema površini i obali. Ipak, takvi slučajevi dokumentirani su u svim kalendarskim mjesecima. Nekoliko ljudi, uključujući američkog znanstvenika i britanskog turista, nažalost je preminulo od ovog sindroma, prenosi Live Science.