Razotkrivanje ili obmana? Novi ured Pentagona za fenomen NLO-a podijelio javnost: Vrijeme će pokazati

Autor: Zlatko Govedić

Kada je Pentagon prošle godine objavio da uspostavlja potpuno novi ured posvećen pronalaženju istine o fenomenu NLO-a, reakcije su u najmanju ruku bile različite.

Dok su mnogi pozdravili taj potez kao kraj tajnovitosti koja već desetljećima obavija istrage o NLO-ima, drugi su bili duboko skeptični. Oni smatraju da bi taj potez mogao dovesti do posve suprotnog učinka te da će podacima o NLO-ima biti teže pristupiti nego ikad.

“Ovo je tema s dokazivom poviješću tajnosti, a sve što nema novu otvorenost u vezi s informacijama podliježe još većoj, vjerojatno neprikladnoj, kontroli. Ne vidimo da to znači da će se nova sredstva posvetiti tom pitanju. Vjerujemo da su znatna sredstva uvijek bila posvećena tom pitanju na nekoj razini unutar duboke vlade i industrije”, kaže Ron James iz udruge “Zajednička NLO mreža” (Mutual UFO Network, MUFON).

Prošle godine, Luis Elizondo, koji je bio na čelu jedinice koja je bila odgovorna za procjenu vojnih izvješća o NLO-ima, također je izrazio zabrinutost.

“Ako želimo još 70 godina tajnosti o ovoj temi, onda je Ured podtajnika obrane za obavještajne poslove i sigurnost savršeno mjesto za to. Imali su četiri godine. Očito se malo trude da služe javnom interesu”, rekao je Elizondo.

Lobist Stephen Bassett, međutim, ostaje siguran u novi ured.

“Ne, ovo nije novi ‘psyop’ program. To je planirani napor da se okonča embargo na istinu. Iako cijenim one koji su skeptični, ta skupina je pokušala pronaći tamnu stranu svakog razvoja. Ovo je velika promjena koju je donio rad tisuća ljudi i aktivista tijekom 70 godina. Ali neki od tih ljudi ne mogu, a da to ne vide to kao pametnu ‘black ops’ misiju”, zaključuje Bassett.

Čini se da će vrijeme pokazati koja strana ima pravo.