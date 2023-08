Radijski voditelj zbog eksperimenta ostao budan 200 sati: Posljedice s kojima se suočio su strašne

Autor: H.B.

Davne 1959. godine, Peter Tripp, popularni radijski voditelj i DJ tog vremena, odlučio se suočiti s izazovom, odnosno eksperimentom, koji će ga na kraju i proslaviti. Njegov cilj bio je emitirati svoju radijsku emisiju u redovnom terminu tijekom 200 sati, bez spavanja. No, ovo nije bio običan izazov, Tripp je to učinio kako bi podržao March of Dimes, američku neprofitnu organizaciju posvećenu poboljšanju zdravlja majki i novorođenčadi.

Tripp je postavio svoju kabinu na Time Squareu, gdje su prolaznici davali donacije za ovu vrijednu svrhu. Svjestan da će ovaj eksperiment pružiti dragocjen uvid znanosti, postaja je pozvala istraživače spavanja da prate Trippa tijekom ovog zahtjevnog izazova.

U početku je Tripp ostao budan bez većih problema, no nakon otprilike 120 sati počeo je pokazivati znakove iscrpljenosti i halucinacija. U jednom od dana koji su slijedili, otvorio je komodu i uvjerio se da gori. U svom paranoičnom stanju, sumnjao je da su znanstvenici namjerno izazvali požar kako bi ga natjerali da prekine izazov.





Izgubio dodir s realnošću

Njegovo stanje se pogoršavalo, pa je čak zamijenio jednog od istraživača za pogrebnika koji je poslan da ga odvede. Najzanimljivije su bili njegovi neobični “budni snovi”, u kojima je gubio dodir s realnošću. Tripp je gledao u sat vjerujući da može vidjeti lice svog prijatelja i sumnjao je u vlastiti identitet.

Unatoč svim ovim izazovima, Tripp je na kraju uspio ostati budan 200 sati, što je ekvivalentno deset dana. No, tih posljednjih 66 sati morao je redovito uzimati stimulanse kako bi ostao budan.

Nakon što je završio ovu nevjerojatnu priču o izdržljivosti, Tripp se vratio normalnom ritmu spavanja. No, njegovi problemi tek su počeli. Nedugo nakon podviga brak mu se raspao, izgubio je posao na radiju i upleten je u skandal s poznatim osobama iz 1960. godine koji se bavio ilegalnim aktivnostima.

Unatoč svim nedaćama koje su uslijedile, Peter Tripp ostaje jedan od najpoznatijih primjera ljudi koji su se suočili s dugotrajnim neprospavanim razdobljima i njihovim teškim posljedicama.