‘PUTIN JE SRBIN, ZNA ZA SVOJE SRPSKE KORIJENE!’ Krenulo je svojatanje ruskog predsjednika: ‘Svoje porijeklo mora skrivati od Rusa’

Autor: D.V

Da je Srbija odavno naklonjena Rusiji nije tajna, no sada se ova “neraskidiva ljubav” podigla na jednu novu razinu. Naime, dok bijesni rat u Ukrajini i ginu nedužni civili, određeni srbijanski mediji počeli su se baviti tematikom Putinova podrijela. I pogađate, došli su do zaključka da je ruski predsjednik bio, ni više ni manje, nego Srbin!

U tekstu koji potpisuje Dušan Marić, inače čovjek koji je lani mahao srpskom zastavom na Dinari, tvrdeći da je to najveća i najopjevanija srpska planina, došlo se do nekoliko “zanimljivih zaključaka” o Putinovom rodnom stablu.

Pa krenimo redom, od davnog 17. stoljeća.

Prvi Putin je preko Karpata prešao 1690. godine

Marić, navodeći “više izvora”, piše kako je tada nekoliko desetina tisuća Srba iselil0 na područje današnje Rumunjske i jugoistočne Ukrajine, a među njima našle su se i obitelji koje su se prezivale Putin.

“Postoje dva traga o seobi Putina iz Srbije prema Rusiji, na osnovu kojih se može zaključiti da su prvi preko Karpata otišli 1690. godine, a drugi 1751. godine. U prvoj grupi su se nalazili preci rumunjske povjesničarke Olge Putin, koja je kustosica muzeja Srpske pravoslavne crkve u Temišvaru. U pismu koje je svojevremeno uputila svom kolegi Živku Markoviću, kustosu iz Novog Sada, Olga Putin tvrdi da su njena rodbina i ostali Putini porijeklom s Kosova, odakle su u vrijeme velike seobe 1690. godine doselili u Banat”, navodi Marić pa dodaje da se dio njih zaustavio u Transilvaniji, a dio je otišao putevima Ukrajine i Rusije.

“Moguće je da je među njima bio i predak predsjednika Rusije. Olga Putin piše da su Srbi, među kojima su se nalazili i Putini, u Rusiju krenuli po najvećoj hladnoći, u kasnu jesen, ‘uz veliku neizvjesnost hoće li savladati sve zamke surovih Karpata'”, pojašnjava u tekstu Marić.

A moguće da porijeklo vuče od Mike iz Banata…

No, to nije “jedini dokaz” da je Putin zapravo Srbin. Spominje se potom i izvjesni Živko Marković i njegov rad u kojem navodi mogućnost da je Vladimir Putin potomak Nikole Mike Putina iz Čakova, mjesta u rumunjskom dijelu Banata. Nikola je, veli, bio siroče bez oca, “nemirnog avanturističkog duha i neobične hrabrosti”. No, nakon što je napustio mjesto Hopovo gdje je izvučio krznarki zanat, o Nikoli Putinu više nema pisanih tragova.

Šteta.

“Marković i Olga Putin smatraju da je vrlo vjerojatno da je otišao u Rusiju, za Srbima i odselio u ruske stepe oko Dnjepra”, nadodaje Marić, srpski političar koji je svojevremeno radio kao urednik časopisa ‘Velika Srbija’ te je bio član Srpske radikalne stranke, dok je danas član SNS-a, Vučićeve stranke.

“Sličnu teoriju zastupa i Marko Živković, profesor Sveučilišta u Bukureštu, koji je do nje došao pišući doktorsku disertaciju o Dositeju Obradoviću”, nabraja Marić.

No, to nije sve.

“Za ovu temu zainteresirao se i Vlado Mićunović, glavni i odgovorni urednik srpsko-ruskog magazina Naše slovo u Novom Sadu. Prilikom boravaka u Moskvi, preko zajedničkog prijatelja, stupio je u kontakt s rođenim stricem Vladimira Putina. Mićunović svjedoči da se Putin zainteresirao za priču o srpskom porijeklu svoje obitelji”, otkriva.









Putin, naravno, navija za srpsku verziju sebe

A onda kreće “vatromet emocija” hladnog ruskog vladara.

“Ne da se nije ljutio, već se radovao toj priči i svo je vrijeme uz pomoć jednog broja prisutnih prijatelja je, vidjelo se, navijao za srpsku verziju“, izjavio je Mićunović, tvrdi Marić.

Kada se Mićunović vratio u Novi Sad, tvrdi se u tekstu, dočekalo ga je iznenađenje. Naime, dva puta su ga tražili ljudi iz ruske ambasade u Beogradu, a tu je bilo i pismo savjetnika ambasadora O. Buldakova.









“Poštovani gospodine Mićunoviću, kao što sam najavio telefonskoj sekretarici, dolazio sam kod vas u 16 i 20 sati. Ambasada je zadužena za dopunske informacije u vezi s Vašim dopisom o vojvođanskim korijenima našeg Predsjednika V. Putina”, pisalo je u tom pismu.

Rusima je teško to prihvatiti…

Ako ove informacije nisu bile dovoljno jak dokaz da je Putin zapravo Srbin, Marić poseže za “činjenicama”.

“Na moguće srpsko porijeklo predsjednika Rusije upućuje i činjenica da je Putin vrlo rijetko prezime, tako da je mala vjerojatnost da se ono u Srbiji i dalekoj Rusiji pojavilo nezavisno jedno od drugog.

U knjizi Aleksandra Putina „Loza predsjednika V. V. Putina“ autor piše da je utvrdio pretke Vladimira Putina sve do 17. stoljeća. Objavljen je i navodni rodoslov „Putinovih“ koji seže do tog vremena Međutim, objektivne činjenice upućuju na zaključak da je rodoslov više zasnovan na mašti i improvizacijama, sa željom da se lideru Rusije „osiguraju“ što dublji korijeni bolje poreklo, nego na vjerodostojnim argumentima”, , navodi političar koji voli Dinaru.

Za sam kraj spominje Marić i znakovit prilog “Glasa Rusije” o “najpopularnijem političaru u srpskom narodu Vladimiru Putinu”.

“U prilogu se podsjeća da je Putin do sada iskoristio mnogo prilika da svjetskoj javnosti skrene pažnju na pojedine činjenice koje se tiču Srbije, i to “na tako uvjerljiv način koji se rijetko može čuti i od samih srpskih dužnosnika”.

“Zanimljivo je na koji način je ruski predsjednik završio razgovor sa srpskim predsjednikom povodom novogodišnjih praznika, kada je Putin izrekao krajnje neuobičajene riječi pozdrava, koje se rijetko ili skoro nikada ne mogu čuti u svijetu visoke politike: ‘Ljubim vaš narod i vas gospodine predsjedniče’“, navodi ruski radio.

I polagano stižemo na “jedini logičan” zaključak cijele ove analize…

“Pojedini istraživači koji su se bavili ovom tematikom smatraju da Putin dobro zna za svoje srpske korijene, ali da to krije i razloga što je za rusku javnost mnogo prihvatljivije da je njihov moćni predsjednik ‘izvorni’ Rus a ne potomak doseljenika iz nekog drugog dijela svijeta, pa makar to bila i Srbija”, pojasnio je Marić. Čovjek koji je uvjeren da “Hrvati s Olujom slave svoj poraz”.