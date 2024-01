‘Pronašli smo zrakoplov Amelie Earhart’: Nakon 87 godina riješen jedan od najvećih misterija?

Autor: Zlatko Govedić

Organizacija za istraživanje mora Deep Sea Vision sa sjedištem u Charlestonu (Južna Karolina, SAD) u ponedjeljak je izvijestila da je u Tihom oceanu napravila sonarnu snimku objekta koji izgleda kao zrakoplov Lockheed 10-E Electra kojim je letjela Amelia Earhart.

Tim od 16 stručnjaka tvrdi da je skenirao više od 13.500 km² morskog dna počevši od rujna te je objavio sonarne snimke na društvenim mrežama koje prikazuju olupinu zrakoplova na dnu mora. Stručnjaci su koristili napredni podvodni dron tijekom pretrage te su objavili videozapis.

Tony Romeo, pilot i bivši obavještajni časnik američkog ratnog zrakoplovstva, tvrdi da je financirao pretragu od 11 milijuna dolara prodajom svojih poslovnih nekretnina: “Ovo je možda najuzbudljivija stvar koju ću ikada raditi u životu. Osjećam se kao 10-godišnjak koji ide u potragu za blagom”.

Brojne teorije

Amelia Earhart (1897.-?) bila je prva žena koja je tromotornim zrakoplovom preletjela Atlantski ocean. Bilo je to 20. svibnja 1932. Samo tri godine poslije, trebalo joj je 18 sati i 16 minuta da preleti od Havaja do Kalifornije.

U svibnju 1937. odvažila se poći u pustolovinu koju dotad još nitko nije bio ostvario. Kanila je preletjeti Zemlju po dužini ekvatora, nekih 40 tisuća kilometara. Nakon više međuslijetanja, 2. srpnja iz gradića Lae u Papua Novoj Gvineji s navigatorom Fredom Noonanom (1893.-?) poletjela je prema otoku Howland koji se nalazi usred Tihog oceana, na pola puta između Australije i Havaja. Međutim, onamo nikada nisu sletjeli. Nakon nekoliko javljanja preko radija, izgubio im se svaki trag.









Ubrzo je uslijedila dotad najveća akcija potrage u kojoj su sudjelovala 64 zrakoplova, kao i osam ratnih brodova. Nakon dva tjedna potraga je obustavljena, a Earhart i Noonan proglašeni su mrtvima. Zrakoplov nikada nije pronađen.

Sve do dana današnjeg svako malo javi se neki istraživač ili stručnjak koji tvrdi da je riješio misterij, a postoje i nebrojene teorije urote, od toga da su njezin zrakoplov oteli izvanzemaljci do toga da je preživjela let, promijenila identitet i nastavila živjeti u tajnosti.









Očekuje se konačna potvrda

Koristeći podmornicu “Hugin“, Romeov je tim napravio sonarnu snimku objekta oblika zrakoplova na otprilike 4900 m ispod površine Tihog oceana, oko 160 km od otoka Howlanda. Unatoč tome što su objekt pronašli tri mjeseca nakon početka ekspedicije, nisu se mogli vratiti pa ponovno planiraju istražiti to područje.

Stručnjaci tvrde da će samo pažljiviji pregled za detalje koji se podudaraju sa zrakoplovom Lockheed Amelie Earhart pružiti konačan dokaz.

“Dok fizički ne pogledate ovo, nema načina da se sa sigurnošću kaže što je to”, objašnjava podvodni arheolog Andrew Pietruszka.

Romeo vjeruje da bi sonarna snimka njegova tima napokon mogla riješiti jedan od najvećih zrakoplovnih misterija u povijesti.

Romeo, koji je na ekspediciju poveo i svoja dva brata, također pilota, tvrdi da njihovo zrakoplovno iskustvo daje svjež pogled u pretrazi.

“Uvijek smo osjećali da će skupina pilota biti ta koja će ovo riješiti, a ne pomorci”, zaključuje Romeo.