Pronašli posljednjeg nacista koji će se suočiti s pravdom: Optužen za brutalne zločine

Britanski tabloid The Sun objavio je kako je pronašao vjerojatno posljednjeg nacistu koji će se suočiti s pravdom. Riječ je o Gregoru Formaneku (98), koji je bio stražar u koncentracijskom logoru u kojem je tijekom Holokausta umrlo 100.000 zatvorenika. Optužuje se za ‘okrutno i podmuklo ubojstvo’ 3.300 osoba.

Formanek je radio za SS u logoru Sachsenhausen, u Oranienburgu, četrdesetak kilometara sjeverno od Berlina. Osnovan 1936. godine te je smatran ‘školom’ za Hitlerovo masovno istrebljenje.

Rosalyn Peake (66), čiji je otac Leslie Kleinman bio u logoru, rekla je kako je preživio samo zato što je lagao da ima 14 godina umjesto 16.

“To je pravda za mene, da se Formanek prokaže. I bitno je za buduće generacije”, dodala je.

Carmen Whitmore (68), čiji je ujak pilot iz ‘Velikog bijega’, Jimmy James, bio u Sachsenhausenu, također se oglasila.

